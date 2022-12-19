Нужно ли платить за два парковочных места, если машина с прицепом?

Зритель передачи 4. studija интересуется: "Оставил на стоянке на улице Пулквиежа Бриежа, заплатил. Иду обратно, а у меня на окне квитанция о том, что не заплатил. Вопрос следующий - на дороге машины с прицепом считаются одним составом, но на меня наложили штраф, как будто прицеп считается отдельным транспортным средством.

По правилам дорожного движения, прицеп и транспортное средство считаются одним составом.

Директор "Школы безопасного вождения" Янис Ванкс указывает: "Нужно принять во внимание главное - сколько этот состав занимает место. Скорее всего, машина плюс прицеп занимает больше одного парковочного места".

Нет сомнений, будет это стоянка Rīgas satiksme или частного предприятия, каждый захочет взять деньги. Более того, если ты занял два места, то за два и нужно платить, указывает Ванкс.

Впрочем, у зрители есть и еще один вопрос - что делать в случаях, если транспортное средство физически не может втиснуться между маркированными линиями, например, лимузин?

Подробнее о параметрах стоянок и больших транспортных средствах - в выпуске передачи на латышском языке: