Маск просит проголосовать за его дальнейшее руководство Twitter

Новый владелец компании Twitter, миллиардер Илон Маск предложил пользователям соцсети принять участие в голосовании о его дальнейшем руководстве компанией. "Должен ли я уйти с поста главы Twitter?" - написал он на своей странице в воскресенье, 19 декабря. Пользователи имеют возможность ответить "да" или "нет", Маск пообещал придерживаться результатов опроса.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

После приобретения Twitter Илон Маск неоднократно подвергался резкой критике за свои решения на этом посту. Последним скандальным решением, принятым несколько недель назад, стала блокировка аккаунтов ряда журналистов ведущих изданий, а также лишение украинских пользователей соцсети возможности восстановить доступ к своей странице в социальной сети с помощью номера мобильного телефона либо открыть новый аккаунт в Twitter. Позже Маск согласился разблокировать аккаунты нескольких журналистов.