Фото ⟩ Люди не соблюдают требования дорожных знаков на улицах Риги. В итоге машины эвакуируют

Кроме того, в зимний сезон на нескольких улицах Риги устанавливают временные запрещающие стоянку дорожные знаки, чтобы в соответствующий период уборочная техника могла попасть на территорию и беспрепятственно произвести уборку снега.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Муниципальная полиция Риги напоминает, что в случаях, если водители эти знаки не соблюдают, не только штрафуют владельцев машин, но и сами автомобили эвакуируют на другую находящуюся неподалеку стоянку. Полиция призывает водителей относиться с пониманием и своевременно переставлять свои машины.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

В то же время муниципальная полиция отмечает, что в случаях, если водители длительное время (дольше трех дней) используют публично доступную парковку, правила предусматривают, что они должны сами убирать снег вокруг машин так, чтобы он не мешал движению других автомобилей и пешеходов, а также работам по содержанию улиц.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija