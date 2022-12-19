Стакис призывает пожилых людей следующие два дня не выходить из дома

Подготовлена водонасосная техника для отправки на места, где образуются гигантские лужи.

Продолжается вывоз снега, а в местах возможного образования черного льда будет проведено профилактическое посыпание. Посыпание солью проводится также во время дождя.

В свою очередь, председатель правления 2-й Рижской больницы Сандрис Петронис призвал жителей оценить погодные условия и не выходить на улицу, если в этом нет необходимости. Он подчеркнул, что следует выбирать обувь с нескользкой подошвой или использовать шипованные накладки на обувь. Врач также призвал к использованию вспомогательных приспособлений, чтобы повысить стабильность при движении.

Он посоветовал жителям избегать наклонных и обледенелых участков, поскольку травмы, которые могут быть получены в результате падения, бывают серьезными. В среднем перелом влияет на жизнь человека в течение полугода. Пожилой человек в результате падения рискует получить перелом бедренной кости, который влечет очень серьезные последствия.

Петронис подчеркнул, что в настоящее время 35% всех пациентов, поступивших во 2-ю больницу - это люди, получившие травмы при падении на льду.

Он отметил, что во 2-й больнице объявлен режим повышенной готовности, чтобы иметь возможность оказать помощь всем пострадавшим.

Управляющее городскими парками муниципальное предприятие Rīgas meži сегодня также опубликовало предупреждение о резком изменении погодных условий.

Компания следит за текущими погодными условиями и прогнозами и готова принять оперативные меры в случае необходимости.

Предприятие планирует посыпать дорожки и мостики в парках и на прилегающих к ним территориях, а также колоть покрывающий дорожки лед.

В случае сильного гололеда наиболее критической ситуация может стать на мостах и мощеных брусчаткой дорожках парков. В такой чрезвычайной ситуации также разрешено посыпать их солью согласно правилам муниципалитета.

Rīgas meži призывает жителей быть особенно внимательными, в том числе выбирать обувь по погоде.