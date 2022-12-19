Принимая во внимание, что в ближайшие два дня в Риге ожидаются ледяной дождь и гололед, мэр Риги Мартиньш Стакис призвал пожилых людей оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.
Стакис призывает пожилых людей следующие два дня не выходить из дома
Мэр Риги призвал пожилых людей обеспечить себя едой на два дня, чтобы не было необходимости ходить в магазин. Он также обратился к остальным горожанам с просьбой помочь пенсионерам и доставить все необходимое, чтобы им не приходилось выходить из дома.
Мэр советует оставаться в эти дни дома всем рижанам, по возможности работая удаленно. Это касается и работников Рижской думы.
Стакис подчеркнул, что ситуация серьезная и примеры других европейских городов показывают, что нужно проявлять повышенную осторожность. Например, в Гамбурге в настоящее время жизнь парализована. Обледенели все тротуары и улицы.
Поступила информация, что в некоторых городах на это время закрыты школы.
В Риге принято решение не закрывать школы, но их руководителям поручено довести до учащихся информацию о вариантах безопасного передвижения по городу, а также о необходимости избегать мест, где идет очистка крыш от снега.
Как сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника департамента сообщения Янис Вайводс, департамент интенсивно готовится к грядущим сложным погодным условиям.
Например, расчищаются участки у сточных желобов и решеток, чтобы воде от тающего снега было куда стекать.
Подготовлена водонасосная техника для отправки на места, где образуются гигантские лужи.
Продолжается вывоз снега, а в местах возможного образования черного льда будет проведено профилактическое посыпание. Посыпание солью проводится также во время дождя.
В свою очередь, председатель правления 2-й Рижской больницы Сандрис Петронис призвал жителей оценить погодные условия и не выходить на улицу, если в этом нет необходимости. Он подчеркнул, что следует выбирать обувь с нескользкой подошвой или использовать шипованные накладки на обувь. Врач также призвал к использованию вспомогательных приспособлений, чтобы повысить стабильность при движении.
Он посоветовал жителям избегать наклонных и обледенелых участков, поскольку травмы, которые могут быть получены в результате падения, бывают серьезными. В среднем перелом влияет на жизнь человека в течение полугода. Пожилой человек в результате падения рискует получить перелом бедренной кости, который влечет очень серьезные последствия.
Петронис подчеркнул, что в настоящее время 35% всех пациентов, поступивших во 2-ю больницу - это люди, получившие травмы при падении на льду.
Он отметил, что во 2-й больнице объявлен режим повышенной готовности, чтобы иметь возможность оказать помощь всем пострадавшим.
Управляющее городскими парками муниципальное предприятие Rīgas meži сегодня также опубликовало предупреждение о резком изменении погодных условий.
Компания следит за текущими погодными условиями и прогнозами и готова принять оперативные меры в случае необходимости.
Предприятие планирует посыпать дорожки и мостики в парках и на прилегающих к ним территориях, а также колоть покрывающий дорожки лед.
В случае сильного гололеда наиболее критической ситуация может стать на мостах и мощеных брусчаткой дорожках парков. В такой чрезвычайной ситуации также разрешено посыпать их солью согласно правилам муниципалитета.
Rīgas meži призывает жителей быть особенно внимательными, в том числе выбирать обувь по погоде.
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