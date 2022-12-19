Нидерланды официально извинились за рабство

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте совершенные в свое время преступления упомянул сообщении правительства в понедельник в Гааге.

"Мы можем в самых ясных словах признать, что рабство - это преступление против человечества", - сказал он.

Премьер-министр напомнил о "неизмеримых страданиях", созданных рабством.

"Мы выражаем извинения уже после их смерти всем порабощенным, которые страдали от этого действия по всему миру, их дочерям и сыновьям, всем их потомкам до этого дня", - сказал премьер-министр.

Рютте обращался к потомкам людей, находившихся в рабстве.

Одновременно семь министров и государственные секретари с правительственным сообщением выступили в бывших колониях - Суринаме и шести островах Карибского моря.

Нидерландам в свое время принадлежали многие колонии, и, в соответствии с оценками, в рабстве находилось около 600 000 человек.

Королевство было одним из последних европейских стран, которая отказалась от рабства. Нидерланды сделали это 1 июля 1863 года, а люди продолжали работать на плантациях еще десять лет.

Этот исторический жест - извинение - является реакцией на сообщение официальной комиссии. В июле 2021 года комиссия предложила, что правительство должно официально извиниться и бороться с последствиям рабства, в том числе с расизмом.