Передача: помогать украинским беженцам на границе зимой становится все сложнее

Так как через пограничный пункт Гребнево проходит крупнейший поток беженцев Украины в Европу, там в конце прошлой недели была установлена отапливаемая палатка.

Добровольцы из общества Tavi draugi удовлетворены тем, что уже несколько дней беженцы, которые долгое время ждут транспорта, могут согреться, зарядить смартфоны и получить укрытие в подходящей для зимних условий палатке.

Добровольцы также подчеркивают, что, не считая существующих проблем с обеспечением удобств для ожидающих украинцев транспортов, все большим вызовом становится выслушивание рассказов беженцев, одновременно физически выполняя все больше работы и решая проблемы технического характера.

"В случае очень большого мороза снова все начинают голодать, всегда может закоротить какой-нибудь удлинитель, могут возникнуть другие нарушения.

У нас электричество пропало почти на полдня. В конце прошлой недели началcя снегопад, а потом в принципе девочки половину времени - и еще больше - просто чистили снег", - поясняет представитель общества Tavi draugi Монта Вецозола.

В свою очередь, доброволец Tavi draugi Инга Загорска отметила, что "пока не было палатки, волонтерам собственным оборудованием было сложно сохранять тепло по возможности большему числу людей".

"Личное чувство - большое разочарование в системе. Наверное, от страны больше ничего не надо, только не выбрасывайте нас отсюда".

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