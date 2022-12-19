Ежедневные добровольцы на пунктах помощи беженцам из Украины сталкиваются с новыми вызовами - кроме холода, технических проблем и нехватки человеческих ресурсов, эмоционально все труднее выслушивать истории беженцев, сообщают Dienas ziņas.
Передача: помогать украинским беженцам на границе зимой становится все сложнее
Так как через пограничный пункт Гребнево проходит крупнейший поток беженцев Украины в Европу, там в конце прошлой недели была установлена отапливаемая палатка.
Добровольцы из общества Tavi draugi удовлетворены тем, что уже несколько дней беженцы, которые долгое время ждут транспорта, могут согреться, зарядить смартфоны и получить укрытие в подходящей для зимних условий палатке.
Добровольцы также подчеркивают, что, не считая существующих проблем с обеспечением удобств для ожидающих украинцев транспортов, все большим вызовом становится выслушивание рассказов беженцев, одновременно физически выполняя все больше работы и решая проблемы технического характера.
"В случае очень большого мороза снова все начинают голодать, всегда может закоротить какой-нибудь удлинитель, могут возникнуть другие нарушения.
У нас электричество пропало почти на полдня. В конце прошлой недели началcя снегопад, а потом в принципе девочки половину времени - и еще больше - просто чистили снег", - поясняет представитель общества Tavi draugi Монта Вецозола.
В свою очередь, доброволец Tavi draugi Инга Загорска отметила, что "пока не было палатки, волонтерам собственным оборудованием было сложно сохранять тепло по возможности большему числу людей".
"Личное чувство - большое разочарование в системе. Наверное, от страны больше ничего не надо, только не выбрасывайте нас отсюда".
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