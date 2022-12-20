Видео ⟩ Водитель сбила девушку и после перепалки скрылась с места происшествия

На присланном женщиной видео видно, что ДТП произошло на улице Зиепниеккална, на окраине Риги, в месте, где сейчас активно ведутся ремонтные работы. Возмущение очевидца вызвало поведение женщины-водителя после столкновения, который сбил девушку-пешехода, переходившую улицу в неположенном месте. Пострадавшая девушка после столкновения встала и после короткого разговора с водителем ушла. Водитель также покинул место происшествия. Инцидент был зафиксирован с помощью видеорегистратора и вызывает много вопросов.

"На мой взгляд, в этой ситуации женщина должна была хотя бы вызвать полицию или скорую помощь. Та девушка была в шоковом состоянии. Я подумала, что такая ситуация неприемлема. Может, людям интересно узнать, что делать в такой ситуации? Если бы я был на месте мамы той девочки, я бы точно хотела узнать, что произошло", - рассказала очевидица.

Прокурор многопрофильной специализированной прокуратуры Марис Гарянис, ознакомившись с видеозаписью, считает, что ответственность за происшествие лежит как на водителе, так и на пешеходе. Пешеходы могут переходить дорогу только в разрешенных местах, что в этом случае не соблюдается. Водитель, в свою очередь, должен был отреагировать в соответствии со статьей 100 Правил дорожного движения.

Пострадавшей или ее родственникам предлагается обратиться в полицию и связаться с командой передачи, если им нужны контакты очевидцев и видеозапись.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)