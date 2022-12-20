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Что на порносайтах в 2022 году чаще всего искали женщины?

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Что на порносайтах в 2022 году чаще всего искали женщины?
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: oneinchpunch/Shutterstock

Pornhub, крупнейший в мире порносайт, опубликовал свой обзор 2022 года. С помощью статистики он обобщил интересы людей планеты в порно в различных аспектах. Что чаще всего искали женщины на порносайтах в этом году?

Относительно секса 2022 год характеризуется семью наиболее запрашиваемыми вещами: реальное порно, трансгендерное порно, групповой секс (наиболее популярны секс втроем и оргии), секс на природе, секс в позе ("ножницы", "амазонка", "69" и "наездница" - самые популярные), фут-секс, женское доминирование и БДСМ.

Фото: Pornhub.com/Пресс-фото

В топ-5 женских интересов вошли лесбийское порно (оно удерживает первое место с прошлого года), японское порно, секс втроем, порно с темнокожими и со зрелыми женщинами.

Фото: Pornhub.com/Пресс-фото

В сравнении с мужскими интересами женщин гораздо больше интересуют поза "ножницы", трансгендеры мужского пола, мужской соло-секс, кунилингус и прочее. 

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