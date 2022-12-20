Владимир Зеленский посетил Бахмут. Россия пытается захватить его уже 4 месяца

Об этом сообщил корреспондент украинского телеканала "FreeДом", позднее эту информацию подтвердили и представители Офиса Зеленского.

President Volodymyr Zelensky greets Ukrainian fighters on the front line in Bakhmut in Donetsk Oblast during an unannounced visit on Dec. 20.



Video by Ukrainian public broadcaster Freedom. pic.twitter.com/mLmJ6RfM4w — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 20, 2022

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никофоров сообщил "Украинской правде", что в Бахмуте глава Украины вручил награды украинским военным, после чего покинул город. Это подтвердили и в Минобороны Украины.

Бахмут, который до 2016 года была известна как Артемовск, является важным транспортным узлом Донбасса.

Российская армия пытается занять Бахмут с лета.