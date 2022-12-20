Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 декабря, прибыл в украинский город Бахмут, расположенный на линии фронта на востоке Украины, сообщает "Медуза".
Владимир Зеленский посетил Бахмут. Россия пытается захватить его уже 4 месяца
Об этом сообщил корреспондент украинского телеканала "FreeДом", позднее эту информацию подтвердили и представители Офиса Зеленского.
President Volodymyr Zelensky greets Ukrainian fighters on the front line in Bakhmut in Donetsk Oblast during an unannounced visit on Dec. 20.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 20, 2022
Video by Ukrainian public broadcaster Freedom. pic.twitter.com/mLmJ6RfM4w
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никофоров сообщил "Украинской правде", что в Бахмуте глава Украины вручил награды украинским военным, после чего покинул город. Это подтвердили и в Минобороны Украины.
Бахмут, который до 2016 года была известна как Артемовск, является важным транспортным узлом Донбасса.
Российская армия пытается занять Бахмут с лета.
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