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Владимир Зеленский посетил Бахмут. Россия пытается захватить его уже 4 месяца

rus.tvnet.lv
Владимир Зеленский посетил Бахмут. Россия пытается захватить его уже 4 месяца
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Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото
Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото Фото: Dmytro Larin/Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 декабря, прибыл в украинский город Бахмут, расположенный на линии фронта на востоке Украины, сообщает "Медуза".

Об этом сообщил корреспондент украинского телеканала "FreeДом", позднее эту информацию подтвердили и представители Офиса Зеленского.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никофоров сообщил "Украинской правде", что в Бахмуте глава Украины вручил награды украинским военным, после чего покинул город. Это подтвердили и в Минобороны Украины.

Бахмут, который до 2016 года была известна как Артемовск, является важным транспортным узлом Донбасса.

Российская армия пытается занять Бахмут с лета.

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