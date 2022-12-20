Путин распорядился выделять воюющим в Украине землю в Подмосковье и Крыму

Путин поручил местным властям выделить для этой цели земельные участки из государственной или муниципальной недвижимости. Власти должны принять соответствующее законодательство.

Землю предполагается передать солдатам, получившим государственные награды за боевые действия в Украине, а также семьям солдат, погибших на войне.

В 2015 году российские власти начали массово передавать военным участки земли в аннексированном Крыму. В то время бывший пророссийский губернатор Севастополя подписал секретный приказ о передаче Министерству обороны земли и другого имущества, принадлежавшего Черноморскому флоту во времена Советского Союза. Многие участки земли, на которых люди десятилетиями проживали на законных основаниях, перешли под контроль российских военных.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году.