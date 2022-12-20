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Путин распорядился выделять воюющим в Украине землю в Подмосковье и Крыму

rus.tvnet.lv
Путин распорядился выделять воюющим в Украине землю в Подмосковье и Крыму
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о бесплатном предоставлении земельных участков в Московской области и в аннексированном Крыму и Севастополе участникам продолжающейся войны в Украине.

Путин поручил местным властям выделить для этой цели земельные участки из государственной или муниципальной недвижимости. Власти должны принять соответствующее законодательство.

Землю предполагается передать солдатам, получившим государственные награды за боевые действия в Украине, а также семьям солдат, погибших на войне.

В 2015 году российские власти начали массово передавать военным участки земли в аннексированном Крыму. В то время бывший пророссийский губернатор Севастополя подписал секретный приказ о передаче Министерству обороны земли и другого имущества, принадлежавшего Черноморскому флоту во времена Советского Союза. Многие участки земли, на которых люди десятилетиями проживали на законных основаниях, перешли под контроль российских военных.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году.

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