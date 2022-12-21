Теория заговора: почему в Сети верят, что Бритни Спирс давно заменил двойник?

Контекст

В социальных сетях обсуждают теорию заговора, суть которой в том, что певица Бритни Спирс давно умерла и ее уже давно заменил двойник. В доказательство конспирологи ищут несоответствия во внешности поп-дивы и намеки в текстах ее старых песен.

Впервые теория заговора о смерти Бритни Спирс появилась в 2004 году после нервного срыва певицы, а в 2022 году эта тема вновь стала актуальной для пользователей соцсетей, пишут Medialeaks и PeopleTalk.