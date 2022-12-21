Рассказываем, откуда в соцсетях взялась теория о том, что певицу Бритни Спирс давно подменил клон.
Теория заговора: почему в Сети верят, что Бритни Спирс давно заменил двойник?
Контекст
В социальных сетях обсуждают теорию заговора, суть которой в том, что певица Бритни Спирс давно умерла и ее уже давно заменил двойник. В доказательство конспирологи ищут несоответствия во внешности поп-дивы и намеки в текстах ее старых песен.
Впервые теория заговора о смерти Бритни Спирс появилась в 2004 году после нервного срыва певицы, а в 2022 году эта тема вновь стала актуальной для пользователей соцсетей, пишут Medialeaks и PeopleTalk.
Содержание теории
Некоторые пользователи утверждают, что Бритни Спирс пыталась рассказать о своем двойнике еще в песне Mona Lisa, которая впервые вышла в 2004 году. Знаменитость надеялась, что релиз трека состоится в рамках альбома The Original Doll ("Настоящая кукла"), но он так и не вышел, а сингл появился спустя время в новой версии и с переработанным и не таким мрачным текстом.
Пользовательница TikTok @grace.mitscherlich опубликовала отрывок песни:
"Она подлинная,
Она незабываемая,
Она хочет, чтобы ты знал,
Что ее клонировали.
Это что–то невероятное.
Она такая непредсказуемая,
Она хочет, чтобы ты знал -
Ее клонировали, клонировали, клонировали".
@grace.mitscherlich Answer to @aliviagriffiths6 #greenscreen #savebritney #britneyspears #clones #conspiracytheory ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
Существует мнение, что лейбл специально решил не выпускать композицию и пластинку Бритни Спирс, чтобы поклонники не услышали подсказку в тексте, в котором сказано, что лирическая героиня умерла и была "клонирована".
Другая деталь, на которую обращают внимание поклонники - якобы на некоторых фото и видео на девушке нет либо видоизменены старые тату.
Сторонники теории заговора еще обращают внимание на то, что улыбка певицы немного поменялась: между передними зубами Спирс появилась небольшая щель, которой до этого не было.
Под публикациями знаменитости фанаты и пользователи Сети пишут о ее смерти и подозрениях в том, что аккаунт Спирс ведут другие люди.
Правда, многие пользователи указывают на то, что теория о смерти певицы и ее двойнике - лишь выдумка. Они объясняют это так: исчезающие тату на видео с певицей - результат фильтров и неудачного освещения, а текст Mona Lisa - лишь совпадение, поскольку его писали задолго до опекунства над Спирс.
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