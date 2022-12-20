На Новый год некоторые самоуправления, чтобы способствовать региональному туризму, организуют праздничные салюты. В свою очередь в Риге из уважения к беженцам из Украины фейерверка не будет и в этом году, указал "Новостям TV3" мэр Риги Матриньш Стакис.
В Риге новогоднего салюта не будет. Вместо него - концерты и уличная дискотека
Посол Украины в Латвии попросил мэра Риги не организовывать праздничный салют, так как шум может не только конкретно перепугать беженцев из Украины, но и вскрыть их посттравматические раны. В Риге проживают более 19 000 беженцев.
Стакис пояснил, что вместо громкого салюта будут организованы концерты, "которые дороже и сложнее", но, по его мнению, "порадуют людей больше, чем роскошь 15-минутного фейерверка".
Организация публичных новогодних концертов обойдется Рижской думе в 250 000 евро, что на 100 000 евро больше, чем салют. Концерты состоятся на Ратушной площади и у Дома конгрессов, а на ярмарке на Домской площади пройдет уличная дискотека.
Стакис призывал и другие самоуправления концептуально отказаться от новогоднего салюта, однако предложение поддержки не получило.
Напомним, в этом году использовать пиротехнику на Новый год будут в пяти городах - в Огре, Резекне, Вентспилсе, Сигулде и Айзкраукле.
Некоторые из этих самоуправлений провели опросы среди беженцев, чтобы выяснить их отношение к проведению салюта. Результаты опроса свидетельствуют, что у большей части беженцев из Украины нет возражений против новогоднего салюта.
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