Песков: Путин 16 декабря находился в "зоне специальной военной операции"

Этой информации не хватает, чтобы с точностью определить, где был Путин, однако когда власти РФ говорят о "зоне спецоперации", то обычно подразумевают территорию Украины, за исключением аннексированного в 2014 году Крыма.

В конце прошлой недели Кремль сообщил, что в Владимир Путин весь день 16 декабря провел в "объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции".

При этом телеканалы показали его в неизвестном месте в компании генералов, в том числе начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками в Украине Сергея Суровикина и министра обороны Сергея Шойгу.

В свою очередь анализ издания "Агентство" свидетельствует, что объединенный штаб располагается в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Как отмечает Telegram-канал "Агентство. Новости", об этом свидетельствует и информация на сайте Минобороны РФ.

Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации".