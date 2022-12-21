У Дерипаски отобрали в России активы на один миллиард долларов

Как отмечается издание, Дерипаска уже сразу после начала российского вторжения в Украину опубликовал на своих страницах в соцсетях несколько постов, которые можно было расценить как критику действий России. "Нам нужен мир, так как мы уже прошли точку невозврата", - написал он в марте.

В том же месяце Кремль попросил бизнесмена смягчить критику российской агрессии. Эта просьба повторялась как минимум один раз, сообщил близкий к Дерипаске источник. По словам другого собеседника FT, Кремль попросил миллиардера "успокоиться".

Иск к компании Дерипаски

Вслед за этим администрация федеральной территории "Сириус" - научного, образовательного и туристического кластера под эгидой президента РФ Владимира Путина - подала иск к "РогСибАлу" Дерипаски и добилась ареста яхтенного порта в Сочи и гостиничного комплекса "Имеретинский" общей стоимостью 1 млрд долларов.

Формально "Сириус" решил выяснить, не нарушил ли "РогСибАл" договор аренды. По мнению "Сириуса", Дерипаска не перепрофилировал порт в специально оборудованную гавань для яхт и построил "самовольные постройки" на территории бывшей олимпийской деревни. Краснодарский суд встал на сторону "Сириуса", хотя на снимках, сделанных в порту, видны пришвартованные яхты.

Арест имущества

Решение об аресте активов Дерипаски было вынесено в сентябре. После этого замгенпрокурора РФ подал отдельный иск против "РогСибАла" в Московский городской суд. Прокуратура добивалась ареста комплекса "Имеретинский" и передачи имущества в собственность РФ. Из документов следует, что были приняты "меры по обеспечению иска, а "все недвижимое имущество" "РогСибАла" арестовано, отмечает FT.