Новый министр охраны среды и регионального развития, бывший председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс на первом заседании правительства, состоявшемся во вторник, заявил, что при создании латвийской политики семьи может учитывать введение так называемого налога бездетность.
Министр Спринджукс извинился за идею о "налоге на бездетность"
Высказывания Спринджукса вызвали огромную волну возмущения в социальных сетях, где эту рекомендацию сравнили с советской практикой.
Спринджукс выступил с комментарием о своих высказываниях.
"Обсуждали права детей, демографию, поддержку семей. Не обсуждали новые налоги. Хотя я действительно упомянул различные решения для поддержки семей, из которых именно налог был выдернут из контекста и вставлен как главная новость в рассказе о политике поддержки семей. Важно продолжать дискуссию о том, как мотивировать семьи делать выбор в пользу ребенка.
Я понимаю, что есть семьи, в которых не могут быть, где никогда не будет детей, и я это уважаю, но вместе с этим важно думать о том, как способствовать рождению. Семья - это основа. Может быть высказано много разных идей, и многие также отвергнуты, это демократический процесс, но важно об этом говорить. Мое убеждение состоит в том, что нужно анализировать механизмы поддержки государства и самоуправлений и, возможно, надо предлагать новые. Я уверен, что мотивационные механизмы более эффективны. Прошу прощения у всех, кому я причинил боль", - сказал министр.
Уже сообщалось, что Министерство благосостояния планирует создать общество, поддерживающее детей, молодежь и семьи, предусматривает разработанный министерством план реализации основных установок развития детей, молодежи и семьи на ближайшие пять лет, который во вторник был поддержан правительством.
Главная цель плана предусматривает, что в результате будет создано общество, способствующее благополучию семей, здоровому развитию, равным возможностям и снижению рисков бедности и социальной изоляции для детей, молодежи и семей, а также развитию раннего вмешательства для общего национального роста.
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