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Невозможно купить билет: наблюдались перебои в приложениях для билетов Rīgas satiksme

rus.tvnet.lv
Невозможно купить билет: наблюдались перебои в приложениях для билетов Rīgas satiksme
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Транспорт Rīgas satiksme во времена ковидных ограничений
Транспорт Rīgas satiksme во времена ковидных ограничений Фото: Evija Trifanova / LETA

В среду, 21 декабря, были обнаружены сбои в работе приложений для приобретения и использования кодовых билетов на рижский общественный транспорт. Специалисты продолжают работу над восстановлением работы.

Как сообщает Rīgas satiksme (RS), проблемы с покупкой кодового билета были зафиксированы во всех приложениях - RS, Mobilly, Narvesen, Transact Pro, поэтому специалисты работают над устранением проблем и восстановлением работы приложения. Сообщается, что сбои связаны с переносом билетной системы на новые сервера.

В настоящее время компания частично устранила неисправность, однако продолжается работа над переходом на новые серверы.

Компания призывает клиентов, чье приложение не работает, перезапустить его. Любые билеты, купленные, но не отображаемые в приложении, вскоре станут доступны. RS также проинформировала контролеров о перебоях в работе приложения.

"К сожалению, мы наблюдаем проблемы с кодовыми билетами. Держим кулаки за быстрое решение Rīgas satiksme. Если нужна помощь, свяжись с нами здесь или звони на 1859 или 22001859", - говорится в сообщении приложения Mobilly.

Портал TVNET также заметил, что сейчас в приложении невозможно приобрести билеты на транспорт RS.

Фото: TVNET

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