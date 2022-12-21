Фактомат ⟩ Платим ли мы PVN, когда жертвуем по телефону?

"Фонд Детской больницы получает пожертвованные деньги от TET после подписания акта о взаимных расчетах, где TET указывает "плату за сбор пожертвований", - рассказывают в фонде. Сумма рассчитывается пропорционально количеству обработанных звонков и включает также упомянутый PVN. Вместе с тем получается, что BSF получает от предприятия деньги с уже удержанной платой за оказание услуги и PVN.

О расходах на услуги TET писали несколько СМИ - одна из самых ранних публикаций - от 2005 года. Время от времени эта тема появляется в публичной дискуссии по вопросу, насколько корректно или этично для государственного предприятия взимать расходы на обслуживание за пожертвования. Согласно общедоступной информации, 51% долей предприятия принадлежит ООО "Управляющий публичными активами Possessor", доли которого, в свою очередь, в размере 100% принадлежат Министерству экономики.

Представитель предприятия TET Лаура Янсоне объясняет: "Фонду Детской больницы выписывается счет за расходы на обеспечение телефонной услуги". Янсоне отмечает, что оплата счета остается в ведении BSF - использовать пожертвованные средства или покрыть расходы из других финансовых источников. Ссылаясь на противоречие между тем, что говорит она и представители BSF, Янсоне подчеркнула, что фонд имеет право выбирать - рассчитываться за услугу отдельно или "в виде взаимного удержания до перечисления суммы пожертвования".

"PVN - это установленный государством потребительский налог, который уплачивает конечный потребитель при приобретении товаров или получении услуг", - поясняет Янсоне. Также она отметила, что взимание PVN и его последующий взнос в государственный бюджет определены законом. На вопрос о расходах на обеспечение услуги, а именно сколько BSF нужно платить предприятию за оказанные услуги, Янсоне подчеркивает, что это определено договором между предприятием и фондом, а потому это не подлежащая разглашению информация.

"До сих пор в акции "Ангелы над Латвией" примерно третья часть пожертвований произведена с помощью звонка", - поясняют представители BSF. Прочие пожертвования производятся банковским перечислением или наличными через многочисленные ящики для пожертвований. Представители фонда напоминают, что способы пожертвования разные и неясности с PVN связаны только с пожертвованиями, произведенными по телефону. "На сайте BSF www.bsf.lv можно выбрать различные методы осуществления платежа", - рассказывают в фонде.