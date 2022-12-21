"Народ жертвует больным детям и властям страны?" - можно прочитать в записи, которая получила популярность в социальной сети Facebook. Автор записи указывает, что при пожертвовании на благотворительную акцию "Ангелы над Латвией" дополнительно уплачивается также налог на добавленную стоимость, по словам автора, "государственной власти". Проект проверки фактов TVNET "Фактомат" поясняет, что запись является вводящей в заблуждение, поскольку пожертвование, произведенное с помощью телефона, не облагается налогом.
Фактомат ⟩ Платим ли мы PVN, когда жертвуем по телефону?
В записи, которой поделились почти четыре тысячи человек, выражено возмущение, что произведенные пожертвования облагаются налогом на добавленную стоимость (PVN), в результате чего, по мнению автора, жители отдают деньги не только на помощь оказавшимся в беде, но и "государственной власти".
"За полученные для фонда Детской больницы пожертвования налоги не должны уплачиваться, и общая сумма пожертвований, собранных в ходе акции "Ангелы над Латвией", в размере 100% направлена только на нужды здоровья детей", - пояснил порталу TVNET один из организаторов акции "Ангелы над Латвией" - фонд Детской больницы (BSF). По словам представителей фонда, для предоставления дополнительных возможностей жертвователям, заключен договор с компанией TET, которая обеспечивает сбор денег также через телефоны.
В то же время в фонде указывают, что при пожертвовании по телефону посредник, или предприятие TET, удерживает свои установленные расходы на услугу, а также уже упомянутый PVN.
"Пожертвованную таким образом сумму фонд Детской больницы получает от TET, когда он удержал свои установленные расходы на услуги", - подчеркивают представители BSF. Представители фонда подтверждают, что для покрытия административных расходов не используются пожертвованные деньги.
"Фонд Детской больницы получает пожертвованные деньги от TET после подписания акта о взаимных расчетах, где TET указывает "плату за сбор пожертвований", - рассказывают в фонде. Сумма рассчитывается пропорционально количеству обработанных звонков и включает также упомянутый PVN. Вместе с тем получается, что BSF получает от предприятия деньги с уже удержанной платой за оказание услуги и PVN.
О расходах на услуги TET писали несколько СМИ - одна из самых ранних публикаций - от 2005 года. Время от времени эта тема появляется в публичной дискуссии по вопросу, насколько корректно или этично для государственного предприятия взимать расходы на обслуживание за пожертвования. Согласно общедоступной информации, 51% долей предприятия принадлежит ООО "Управляющий публичными активами Possessor", доли которого, в свою очередь, в размере 100% принадлежат Министерству экономики.
Представитель предприятия TET Лаура Янсоне объясняет: "Фонду Детской больницы выписывается счет за расходы на обеспечение телефонной услуги". Янсоне отмечает, что оплата счета остается в ведении BSF - использовать пожертвованные средства или покрыть расходы из других финансовых источников. Ссылаясь на противоречие между тем, что говорит она и представители BSF, Янсоне подчеркнула, что фонд имеет право выбирать - рассчитываться за услугу отдельно или "в виде взаимного удержания до перечисления суммы пожертвования".
"PVN - это установленный государством потребительский налог, который уплачивает конечный потребитель при приобретении товаров или получении услуг", - поясняет Янсоне. Также она отметила, что взимание PVN и его последующий взнос в государственный бюджет определены законом. На вопрос о расходах на обеспечение услуги, а именно сколько BSF нужно платить предприятию за оказанные услуги, Янсоне подчеркивает, что это определено договором между предприятием и фондом, а потому это не подлежащая разглашению информация.
"До сих пор в акции "Ангелы над Латвией" примерно третья часть пожертвований произведена с помощью звонка", - поясняют представители BSF. Прочие пожертвования производятся банковским перечислением или наличными через многочисленные ящики для пожертвований. Представители фонда напоминают, что способы пожертвования разные и неясности с PVN связаны только с пожертвованиями, произведенными по телефону. "На сайте BSF www.bsf.lv можно выбрать различные методы осуществления платежа", - рассказывают в фонде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!