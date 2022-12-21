И в этом году елку можно срубить в государственных лесах

Жителям предлагается обследовать территории LVM, используя приложение GM GEO, в котором отмечены границы лесов LVM. Также в природе можно руководствоваться знаками собственности LVM.

В то же время на предприятии напоминают, что елку разрешается рубить на краях канав, на краях лесных дорог, под электролиниями и во взрослом лесу под большими деревьями.

Срубаемая елка должна быть высотой до трех метров, а диаметр пня в 10 сантиметрах от земли должен составлять до 12 сантиметров. Елка должна быть спилена вдоль земли, чтобы острый пень не поранил других посетителей леса и зверей, а ненужные спиленные ветки можно оставить прямо в лесу.

Рождественские елки запрещается рубить в молодняках, в лесах других собственников без разрешения, на охраняемых территориях и в публичных природных парках.

Единственный владелец LVM - это государство, держатель акций - Министерство земледелия.