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Дело о коррупции в Европарламенте: фигурирует и советник из Латвии

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Дело о коррупции в Европарламенте: фигурирует и советник из Латвии
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Политический советник комитета по иностранным делам Европарламента Эльдар Мамедов участвует в съезде партии "Согласие" в Доме черноголовых
Политический советник комитета по иностранным делам Европарламента Эльдар Мамедов участвует в съезде партии "Согласие" в Доме черноголовых Фото: Ieva Leiniša/LETA

В среду, 21 декабря, по подозрению в серьезных нарушениях группа социал-демократов Европарламента отстранила от должности политического советника латышского происхождения Эльдара Мамедова, сообщает французская газета Le Point.

Смещение Мамедова с поста советника по иностранным делам социал-демократов является последним поворотом в коррупционном скандале Катара и Марокко.

Le Point пишет, что отстранение Мамедова "произошло в рамках так называемой внутренней чистки". По имеющейся у газеты информации, он призвал социал-демократов быть более снисходительными по отношению к Катару. Сообщается также, что Мамедов выступил против резолюции, в которой Россия названа сторонником терроризма.

В официальном заявлении группа социал-демократов заявила, что "полностью поддерживает отстранение от должности своего советника и расследование, проводимое бельгийской полицией".

Что случилось?

Евросоюз всколыхнул коррупционный скандал, который уже называют едва ли не самым громким в истории. Ряд политиков и функционеров, включая вице-президента Европарламента (ЕП) Еву Кайли, обвиняют в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции".

По данным следствия, Катар хотел повлиять на Европарламент с помощью коррупционных денег. ЕП уже приостановил голосование о предоставлении гражданам Катара безвизового режима с ЕС.

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