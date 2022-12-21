Дело о коррупции в Европарламенте: фигурирует и советник из Латвии

Смещение Мамедова с поста советника по иностранным делам социал-демократов является последним поворотом в коррупционном скандале Катара и Марокко.

Le Point пишет, что отстранение Мамедова "произошло в рамках так называемой внутренней чистки". По имеющейся у газеты информации, он призвал социал-демократов быть более снисходительными по отношению к Катару. Сообщается также, что Мамедов выступил против резолюции, в которой Россия названа сторонником терроризма.

В официальном заявлении группа социал-демократов заявила, что "полностью поддерживает отстранение от должности своего советника и расследование, проводимое бельгийской полицией".

Что случилось?

Евросоюз всколыхнул коррупционный скандал, который уже называют едва ли не самым громким в истории. Ряд политиков и функционеров, включая вице-президента Европарламента (ЕП) Еву Кайли, обвиняют в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции".

По данным следствия, Катар хотел повлиять на Европарламент с помощью коррупционных денег. ЕП уже приостановил голосование о предоставлении гражданам Катара безвизового режима с ЕС.

Izskatās, ka @Europarl_LV un Kataras skandālam ir parādījusies arī Latvijas puse. Franču laikraksts Le Point vēsta par EP Sociāldemokrātu grupas padomnieka no Latvijas Eldara Mamedova atstādināšanu aizdomās par saistību ar šo lietu (@LRZinas, @lsm) :https://t.co/jBXtFUl3e4 — Artjoms Konohovs (@ArtjomsKonohovs) December 21, 2022