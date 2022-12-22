Мадара Репше: Со здоровьем сейчас сложнее, чем думала

На вопрос о том, как она проведет Рождество, Мадара изданию Privātā Dzīve отвечает: "Скорее всего вместе с мужем проведем вне Латвии, отдохнем и продолжу заботиться о своем здоровье".

Она поделилась своим недавним чудом: "Моим праздничным чудом было то, что во время Адвента я наконец-то смогла посетить свою выставку "Тишина. Буря. Мир" в усадьбе Пуйкуле.

Она отражает мою жизнь, потому что я сама пережила все чувства, которые можно уловить на фотографиях. Это дает мне силы. Уже в октябре мы устроили ее вместе с моим любимым мужем, но я не смогла участвовать в открытии выставки, потому что с моим здоровьем сейчас сложнее, чем я думала".

У Мадары врожденный дефект части системы органов пищеварения или кишечника, и время от времени ей приходится выезжать на лечение за пределы Латвии. "Возможно, на Рождество мы с мужем поедем в более теплое место в Европе и совместим лечение и отдых. Все упирается в финансы, потому что затраты на лечение и лекарства огромные".

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