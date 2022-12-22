"Не заплачу этому правительству ни цента": Гобземс рассказал, почему покинул Латвию

"Люди думают, что я переехал по хорошей причине. Это не совсем так", - сказал Алдис.

Гобземс признался, что в какой-то момент ему придется приехать в Латвию. "Я рад, что выбрался из Латвии почти как нитка через игольное ушко. Еще месяц, полтора, и правительство отобрало бы у меня все - мой дом, мою машину, все! Но я поторопился, и у них не получилось.

С Латвией мне, конечно, еще придется иметь дело, потому что штрафы за ковидные времена, которые измеряются десятками и даже сотнями тысяч, то и дело всплывают. Время от времени суды что-то рассматривают и потом начисляют проценты, выносят новые приговоры.

Я их не платил и не собираюсь", - говорит он.

"Когда процессы закончатся, я приеду и объявлю о банкротстве в Латвии. Я не заплачу этому правительству ни цента - пусть берут с моего счета в латвийском банке, на котором минусы. Разбежались!" - заявил Гобземс.

Уже сообщалось, что Алдис Гобземс покинул свою партию "Каждому и каждой" на следующий день после выборов в 14-й Сейм, объявив об этом в Facebook.

"Отныне я больше не политик, поэтому не даю интервью, не отвечаю на телефонные звонки от незнакомых людей, я не публичный человек, я решил жить для себя", - сообщил он.

Подробнее - в номере журнала Privātā Dzīve от 20 декабря.