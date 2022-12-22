В Пардаугаве автомобиль из Twitter-конвоя расписали буквой Z. Об этом в Twitter сообщил организатор конвоя Рейнис Позняк.
Фото ⟩ В Риге автомобиль из Twitter-конвоя расписали буквой Z
Kremļa deģenerāti savā izmisumā ķeras pie alfabeta. Mūsu darba zirgs šonakt Smiļģa ielā. Руzzский военный kорабль, иди нахуй! Переможем!— UkReinis Pozņaks (@poznaks) December 22, 2022
PS Policija, protams, izsaukta. pic.twitter.com/Yaq6lfrKLC
В настоящее время Госполиция начала ведомственное расследование по данному делу с целью выяснения деталей случившегося и установления возможных виновных.
Госполиция призывает очевидцев, которые находились на улице Эдуарда Смильгя в 9 вечера 21 декабря и в ночь с 21 на 22 декабря и могут сообщить полезную информацию, звонить по телефону 110.
В октябре сообщалось, что неизвестные злоумышленники обокрали автомобили Twitter-конвоя, которые планировалось доставить защитникам Украины.
Преступление произошло в Яунмарупе. Были украдены 18 аккумуляторов и один комплект колес.
Twitter-конвой уже с самого начала вторжения России в Украину регулярно поставляет борцам за независимость Украины очень нужные им внедорожники.
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