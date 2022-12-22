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Фото ⟩ В Риге автомобиль из Twitter-конвоя расписали буквой Z

rus.tvnet.lv
В Риге автомобиль из Twitter-конвоя расписали буквой Z
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В Риге автомобиль из Twitter-конвоя расписали буквой Z
В Риге автомобиль из Twitter-конвоя расписали буквой Z Фото: https://twitter.com/poznaks

В Пардаугаве автомобиль из Twitter-конвоя расписали буквой Z. Об этом в Twitter сообщил организатор конвоя Рейнис Позняк.

В настоящее время Госполиция начала ведомственное расследование по данному делу с целью выяснения деталей случившегося и установления возможных виновных.

Госполиция призывает очевидцев, которые находились на улице Эдуарда Смильгя в 9 вечера 21 декабря и в ночь с 21 на 22 декабря и могут сообщить полезную информацию, звонить по телефону 110.

В октябре сообщалось, что неизвестные злоумышленники обокрали автомобили Twitter-конвоя, которые планировалось доставить защитникам Украины. 

Преступление произошло в Яунмарупе. Были украдены 18 аккумуляторов и один комплект колес.

Twitter-конвой уже с самого начала вторжения России в Украину регулярно поставляет борцам за независимость Украины очень нужные им внедорожники.

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