Фото ⟩ В Риге автомобиль из Twitter-конвоя расписали буквой Z

Kremļa deģenerāti savā izmisumā ķeras pie alfabeta. Mūsu darba zirgs šonakt Smiļģa ielā. Руzzский военный kорабль, иди нахуй! Переможем!



PS Policija, protams, izsaukta. pic.twitter.com/Yaq6lfrKLC — UkReinis Pozņaks (@poznaks) December 22, 2022

В настоящее время Госполиция начала ведомственное расследование по данному делу с целью выяснения деталей случившегося и установления возможных виновных.

Госполиция призывает очевидцев, которые находились на улице Эдуарда Смильгя в 9 вечера 21 декабря и в ночь с 21 на 22 декабря и могут сообщить полезную информацию, звонить по телефону 110.

В октябре сообщалось, что неизвестные злоумышленники обокрали автомобили Twitter-конвоя, которые планировалось доставить защитникам Украины.

Преступление произошло в Яунмарупе. Были украдены 18 аккумуляторов и один комплект колес.

Twitter-конвой уже с самого начала вторжения России в Украину регулярно поставляет борцам за независимость Украины очень нужные им внедорожники.