Видео ⟩ В Яунмарупе неизвестные обокрали предусмотренные для армии Украины машины

Он указал, что преступление произошло в Яунмарупе.

Позняк отметил, что украдены 18 аккумуляторов и один комплект колес.

Tas tomēr notika. Mūs apzaga. Šonakt -18 akumulatori un viens riteņu komplekts. pic.twitter.com/RdfrnVFHAA — UkReinis Pozņaks (@poznaks) October 4, 2022

Государственная полиция произошедшее пока не прокомментировала.

В свою очередь пользователи Twitter выражают тревогу в связи с кражей.

Twitter-конвой уже с самого начала вторжения России в Украину регулярно поставляет борцам за независимость Украины очень нужные им внедорожники.

"Украина ждет машины скорой помощи для вывоза раненых с поля боя, внедорожники 4х4 для доступа к позициям противника, мощные джипы для перевозки комплексов "Джавелин" и "Стунга", бусики для оснащения и смены позиций", - говорится на сайте Ziedot.lv.

При поддержке жертвующих для фронта в Украину доставлено уже более 700 внедорожников, которые помогают на поле боя в борьбе с оккупантами.