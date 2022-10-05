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Видео ⟩ В Яунмарупе неизвестные обокрали предусмотренные для армии Украины машины

TVNET rus.tvnet.lv
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В Яунмарупе неизвестные обокрали предусмотренные для армии Украины машины
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Поднятый капот автомобиля. Иллюстративное фото
Поднятый капот автомобиля. Иллюстративное фото Фото: Pixabay/Devolk

В понедельник, 3 октября, неизвестные злоумышленники обокрали автомобили Twitter-конвоя, которые планировалось доставить защитникам Украины, сообщил в Twitter организатор конвоя Рейнис Позняк.

Он указал, что преступление произошло в Яунмарупе.

Позняк отметил, что украдены 18 аккумуляторов и один комплект колес.

Государственная полиция произошедшее пока не прокомментировала.

В свою очередь пользователи Twitter выражают тревогу в связи с кражей.

Twitter-конвой уже с самого начала вторжения России в Украину регулярно поставляет борцам за независимость Украины очень нужные им внедорожники.

"Украина ждет машины скорой помощи для вывоза раненых с поля боя, внедорожники 4х4 для доступа к позициям противника, мощные джипы для перевозки комплексов "Джавелин" и "Стунга", бусики для оснащения и смены позиций", - говорится на сайте Ziedot.lv.

При поддержке жертвующих для фронта в Украину доставлено уже более 700 внедорожников, которые помогают на поле боя в борьбе с оккупантами.

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