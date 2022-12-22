В Даугавпилсе воспитанники детсадов получили рождественские подарки с поздравлениями от мэра города Андрея Элксниньша. Вместе с набором шоколадных конфет дети получили открытку, подписанную "Ваш Андрей Элксниньш", пишет "Чайка".
"Ваш Андрей Элксниньш": кто оплатил сладкие подарки детям в Даугавпилсе?
Сначала в группах латышского потока родителям и педагогам не понравилось, что праздничные открытки в подарках также были на русском языке. Других смутила формулировка - подарок подписан частным лицом, без указания должности - просто "Ваш Андрей Элксниньш".
"Детям к зимним праздникам подарили подарки с поздравительной карточкой от некоего "Вашего Андрея Элксниньша". Кто это такой, там не подписано. Просто "Ваш". Почему детский сад дарит подарки от некоего мужчины, кто за все это платил, а главное - зачем?" - негодует даугавпилчанин и отец дошкольника Иван Вагель.
Самоуправление ни при чем
Начальник отдела централизованных закупок Инета Лейтане и вице-мэр Алексей Васильев сказали порталу Jauns.lv, что Даугавпилсская дума конфеты не покупала - такой закупки не было. Руководитель Управления образования Марина Исупова признала, что УО доставляло подарки в образовательные учреждения, но не заказывало их.
А после разговора с Мариной Исуповой редакция Jauns.lv получила электронное письмо от руководителя отдела коммуникаций даугавпилсского самоуправления Натальи Быковской, в котором она написала, что Управление образования в этом году не покупало подарки для детей и дума не закупала изображенные на фото подарки.
В то же самое время мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш разместил в своем профиле в Facebook фотографию с подписью "Собрали рождественские подарки для детсадовцев". На фото мэр города радостно позирует с коробкой.
В 2021 году было два подарка
Иван Вагель отмечает, что в прошлом году дети также получали подарок от мэра. Но обстоятельства были иными. В 2021 году детсадовцам cначала подарили централизованные подарки от Управления образования, но их качеством остались недовольны родители. "Потом появляется мэр и Ко, после католического Рождества, в срочном порядке фасует и дарит новые подарки, с приложенной карточкой "Ваш", как и в этом году", - рассказывает Иван. Осенью он был на встрече с мэром и узнал, что тот второй подарок - полностью частная инициатива. К слову, единственный подарок в этом году - тоже частная инициатива.
"То есть уже в прошлом году самоуправление не потратило ни копейки на второй подарок. И как аргумент он мне сказал: ну разве плохо? Два подарка! Здорово, вроде бы, но посмотрим шире".
Иван "ровно относится к подаркам", но как родителя его волнует "природа происхождения подарка, от кого он и т. д.".
"Раньше было понятно, от кого детсадовский подарок. Даже без вложенных карточек. Но так было раньше, а не теперь. Ведь на анонимном подарке любви не заработать… Только полностью пиароозабоченный будет дарить детям карточку, которую они не смогут прочитать. Выходит, карточка-то и не для детей", - рассуждает даугавпилчанин.
"Пиароозабоченные и тщеславные люди не могут не светить лицом, именем и чем только можно ради ассоциации себя с чем-то хорошим".
Иван отмечает: хотя на открытке и написаны имя и фамилия мэра, она не подписана "ни даугавпилсским самоуправлением, ни мэром, а подписана частным лицом".
Что говорит мэр города?
"Чайка" связалась с Андреем Элксниньшем и поинтересовалась, кто закупил подарки для детей в этот раз. Мэр ответил:
"Это была частная инициатива, подарки закупали в частном порядке. Дедушка Мороз существует".
На вопрос о том, почему подарки были подписаны именно так - без должности, без учреждения, которое представляет мэр, а просто "Ваш", он ответил: "По-моему, там имя и фамилия тоже были. И что?". Но если подарки личные, получается, самоуправление тоже будет что-то дарить детям? Нет, в этом году второй подарок не предусмотрен, "потому что Дедушка Мороз существует. И я его знаю", - посмеялся мэр.
За чьи деньги покупали подарки - остается загадкой. Мэр заверяет, что деньги из горбюджета не брали. Его слова подтверждают и отрицающие закупку Управление образования и самоуправление.
"У нас очень много друзей, помощников и Дедов Морозов", - сказал мэр.
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