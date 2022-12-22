"Ваш Андрей Элксниньш": кто оплатил сладкие подарки детям в Даугавпилсе?

В то же самое время мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш разместил в своем профиле в Facebook фотографию с подписью "Собрали рождественские подарки для детсадовцев". На фото мэр города радостно позирует с коробкой.

Фото: Фото из Facebook Андрея Элксниньша

В 2021 году было два подарка

Иван Вагель отмечает, что в прошлом году дети также получали подарок от мэра. Но обстоятельства были иными. В 2021 году детсадовцам cначала подарили централизованные подарки от Управления образования, но их качеством остались недовольны родители. "Потом появляется мэр и Ко, после католического Рождества, в срочном порядке фасует и дарит новые подарки, с приложенной карточкой "Ваш", как и в этом году", - рассказывает Иван. Осенью он был на встрече с мэром и узнал, что тот второй подарок - полностью частная инициатива. К слову, единственный подарок в этом году - тоже частная инициатива.

"То есть уже в прошлом году самоуправление не потратило ни копейки на второй подарок. И как аргумент он мне сказал: ну разве плохо? Два подарка! Здорово, вроде бы, но посмотрим шире".

Иван "ровно относится к подаркам", но как родителя его волнует "природа происхождения подарка, от кого он и т. д.".