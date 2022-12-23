Видео ⟩ Депутаты Юрмальской думы решили повысить себе зарплаты. Рост составит до 54%

Как сообщили в НО, председатель Юрмальской думы Рита Спроге со следующего года будет получать 5915 евро в месяц.

В этом году заработная плата председателя совета составила 3852 евро. Таким образом, рост ее зарплаты составит 54%.

Заместитель председателя Янис Лединьш будет получать 4550 евро вместо прежних 3386 евро (рост - 34%), говорится в распространенном НО заявлении. Повышение зарплаты запланировано и для председателей комитетов и членов советов.

Советник председателя Юрмальской городской думы, бывший мэр Гатис Трукснис в будущем ежемесячно будет получать 4732 евро (было - 3852 евро). Зарплата вырастет и для других сотрудников муниципалитета.

Результаты опроса центра изучения рынка и общественного мнения SKDS показывают, что 70% жителей Юрмалы довольны работой самоуправления, а 87% выразили удовлетворение жизнью в городе, сказал Лединьш. В опросе 2013 года только 14% жителей положительно оценили работу муниципалитета.