В четверг, 22 декабря, в Юрмальской думе состоялось внеочередное собрание, на котором депутаты приняли решение о повышении своей зарплаты, сообщает оппозиционная фракция Национального объединения (НО). Однако дума не предоставляет официальной информации о том, что было принято на заседании, и просит дождаться ее публикации на сайте муниципалитета.
Видео ⟩ Депутаты Юрмальской думы решили повысить себе зарплаты. Рост составит до 54%
Как сообщили в НО, председатель Юрмальской думы Рита Спроге со следующего года будет получать 5915 евро в месяц.
В этом году заработная плата председателя совета составила 3852 евро. Таким образом, рост ее зарплаты составит 54%.
Заместитель председателя Янис Лединьш будет получать 4550 евро вместо прежних 3386 евро (рост - 34%), говорится в распространенном НО заявлении. Повышение зарплаты запланировано и для председателей комитетов и членов советов.
Советник председателя Юрмальской городской думы, бывший мэр Гатис Трукснис в будущем ежемесячно будет получать 4732 евро (было - 3852 евро). Зарплата вырастет и для других сотрудников муниципалитета.
Результаты опроса центра изучения рынка и общественного мнения SKDS показывают, что 70% жителей Юрмалы довольны работой самоуправления, а 87% выразили удовлетворение жизнью в городе, сказал Лединьш. В опросе 2013 года только 14% жителей положительно оценили работу муниципалитета.
На муниципальных выборах Трукснис получил от избирателей больше "плюсов", чем любой другой мэр. Это критерии, которые подтверждают, что как самоуправление в целом, так и Трукснис работали хорошо, сказал Лединьш. Во время эпидемии Covid-19 зарплаты были заморожены, но теперь муниципалитет может позволить себе повышение, следует из слов зампреда совета.
Член Юрмальской думы Роланд Парасигс-Парасиньш (НО), который вместе с сопартийцами Янисом Асарсом и Улдисом Кронблумсом (Tev, Jūrmalai!) на заседании думы проголосовал против повышения зарплаты, заявил, что воспользуется повышением для общественной деятельности, организации спортивных и культурных мероприятий и сотрудничеству с неправительственными организациями.
Опубликованная Кабинетом министров информация о размере месячной заработной платы выборных должностных лиц в 2023 году показывает, что максимально допустимая заработная плата председателя городской думы, если в городе проживает более 20 000 человек, составляет 5 915 евро до вычета налогов, а для заместителя председателя - 4 550 евро до налогообложения. Максимальная зарплата депутата - 1820 евро до вычета налогов. Зарплата муниципальных служащих определяется, исходя из уровня заработной платы исполнительного директора.
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