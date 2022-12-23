Беременная звезда "Теории большого взрыва" показала трогательные фото

О том, что Кейли Куоко ждет ребенка она сообщила в соцсетях в октябре 2022 года. Отцом ребенка является ее бойфренд Том Пелфри. Известно, что у пары родится дочь.

"Малышка Пелфри появится в 2023 году", - написала Кейли и призналась в любви будущему отцу ребенка.

На новых фото у Кейли и Тома на безымянных пальцах обручальные кольца, что говорит о том, что они, возможно, уже женаты. На одном из снимков актриса, видимо, чтобы не быть голословной, демонстрирует свой тест на беременность.

Накануне в Сеть попали трогательные фото Кейли и Тома.

Напомним, об отношениях Кейли и Тома стало известно в марте текущего года. В сентября на красной дорожке 74-й церемонии "Эмми" они появились вместе.

Между 2007 и 2010 годами Кейли Куоко встречалась со своим партнером по сериалу "Теория Большого взрыва" Джонни Галэки около двух лет, летом 2013 года у нее был роман с Генри Кавиллом. В 2013 она вышла замуж за теннисиста Райана Свитинга, но через три года развелась. В 2016 Кейли встречалась с профессиональным наездником Карлом Куком, сыном миллиардера Скота Кука. Они обручились 30 ноября 2017 года, в день 32-летия Куоко, а 30 июня 2018 года они сыграли свадьбу. В начале 2022 года пара сообщила о своем расставании.