Астрологи портала DailyHoro составили список примет, что можно, а чего не следует делать в преддверии Нового года Черного Кролика.
Приметы на встречу года Черного Кролика 2023: что можно и что нельзя делать
Что разрешено делать накануне 2023 года
Кролик любит чистоту, уют, порядок и свободные пространства без скопления вещей. Так что наступает самое время для расхламления и уборки.
По примете привлечь удачу получится и благодаря хлебосольному столу и несложным блюдам. Кролику по душе простые лакомства, но лучше оформить их необычно. Главное, чтобы блюд было несколько - это к удаче!
Удачу, по приметам, принесет и активность. Вся новогодняя ночь за столом - не лучшее решение. Время прекрасно подойдет для прогулок, активностей и даже путешествий. Вместо традиционного застолья за полночь можно отправиться в парк и покататься на лыжах, чтобы позже под красивый фейерверк отдохнуть и насладиться горячими чаями, пишут эксперты.
Желать всем добра и приглашать гостей - тоже хорошо. Никто в новогоднюю ночь не должен остаться без доброго напутствия и символичного подарка. Главное не дарить ненужные и непрактичные вещи. Кролик любит полезные дары.
По примете в новогоднюю ночь свершаются судьбоносные встречи, которые могут стать началом крепкой дружбы, успешного делового сотрудничества, а также счастливой семейной жизни - так что новые знакомства только приветствуются.
Чего лучше не делать в канун Нового года
Забудьте о дурном настроении. В этот день следует вовремя озаботиться о хорошей компании, чтобы не скучать.
По примете 2023 год нужно встретить активно. Катание с горок, лыжи, хоровод вокруг уличных елок и танцы - все это станет залогом хорошего настроения и привлечения счастья на весь год.
Новогоднюю ночь нельзя встречать скупо. Это не значит, что нужно отдавать последнее, но не скупитесь на улыбки и пожелания!
Выяснять отношения в Новый год - табу. Эта ночь должна пройти в хорошем настроении, иначе не избежать мелких неурядиц.
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