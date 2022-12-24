Приметы на встречу года Черного Кролика 2023: что можно и что нельзя делать

Что разрешено делать накануне 2023 года

Кролик любит чистоту, уют, порядок и свободные пространства без скопления вещей. Так что наступает самое время для расхламления и уборки.

По примете привлечь удачу получится и благодаря хлебосольному столу и несложным блюдам. Кролику по душе простые лакомства, но лучше оформить их необычно. Главное, чтобы блюд было несколько - это к удаче!

Удачу, по приметам, принесет и активность. Вся новогодняя ночь за столом - не лучшее решение. Время прекрасно подойдет для прогулок, активностей и даже путешествий. Вместо традиционного застолья за полночь можно отправиться в парк и покататься на лыжах, чтобы позже под красивый фейерверк отдохнуть и насладиться горячими чаями, пишут эксперты.

Желать всем добра и приглашать гостей - тоже хорошо. Никто в новогоднюю ночь не должен остаться без доброго напутствия и символичного подарка. Главное не дарить ненужные и непрактичные вещи. Кролик любит полезные дары.