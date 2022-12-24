Крик души ⟩ Многодетная мать-одиночка: Я, учитель с высшим образованием, не могу отправить своего ребенка в театр

Жду правильных шагов от государства

Я учитель с высшим образованием, работаю. Помимо преподавания, я всегда подрабатывала на различных работах. За всю свою преподавательскую деятельность я никогда не отдыхала во время летних каникул. Мне очень грустно, что, хотя я много работаю и стараюсь, я все еще не могу справиться самостоятельно. Моя мама помогает мне с более крупными расходами (например, дрова). Я благодарна ей, но мне неловко и стыдно.

Всегда говорили, что образование важно, получишь высшее образование, работу и будешь жить так, как хочется. Не будешь. И пожалуйста, не надо говорить, что это моя вина, потому что у меня четверо детей. К сожалению, это говорили и не один раз.

В дополнение к моей зарплате я также получаю от государства семейные и детские пособия. Алименты назначены отцу детей, но за отца детей платит государство (100 евро на каждого несовершеннолетнего ребенка). Это было отличное решение, которое было принято. А мой старший ребенок совмещает подработку со школой (учится в 11 классе) и в значительной степени покрывает возникающие в связи с ним расходы.