На прошлой неделе несколько жителей обратились в полицию с жалобами на мошенничество, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
В Земгале за несколько дней мошенники основательно "обчистили" жителей
Во вторник, 20 декабря, жительни Елгавы, у которого украли 1400 евро, обратился в полицейский участок в Южно-земгальский участок. Еще 24 августа потерпевший перевел эту сумму на банковский счет другого мужчины для покупки гранул, но до сих пор гранулы он не получил.
В среду, 21 декабря, в Государственную полицию поступила информация от еще одного жителя Елгавы, который в период с 4 ноября по 19 декабря этого года был замешан в сомнительной инвестиционной компании, в результате чего с его банковского счета было похищено 17 300 евро. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
Также в среду, 21 декабря, в полицию поступила жалоба от жителя Бауски о том, что 20 декабря он отозвался на размещенное в социальной сети Facebook объявление о предложении кредита в размере 2000 евро. В результате у мужчины украли деньги - около 260 евро. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.
В четверг, 22 декабря, в то же участок поступила информация от жителя Бауского края, у которого были украдены 12 996 евро.
Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что пострадавшему звонили несколько русскоязычных лиц с разных зарубежных номеров и предлагали перевести деньги на банковский счет. Мошенники якобы указали, что нужно мужчине для вывода своих криптовалютных сбережений. К сожалению, мужчина поверил мошенникам и перевел деньги. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
Учитывая деятельность международных мошенников, Госполиция повторно призывает граждан к осторожности. При совершении покупок в Сети и покупке товара у частных лиц следует в первую очередь ознакомиться с отзывами о конкретном продавце, а также рекомендуется оплатить товар очно, когда он уже доставлен.
Ежегодно перед отопительным сезоном и во время него также активизируются мошенники, выдающие себя за продавцов дров, гранул и брикетов. Эти мошенники, как правило, используют названия узнаваемых компаний, поэтому Государственная полиция рекомендует проверять, совпадают ли реквизиты компании с указанными на официальном сайте.
Необычайно низкая цена — это сигнал к тому, чтобы очень тщательно проверять информацию о продавце, считают в полиции.
Государственная полиция напоминает - прежде чем принимать решение о вложении финансовых средств, необходимо убедиться, что указанная компания зарегистрирована в Латвии, проверить методы ее работы и другие виды информации, свидетельствующие о жизнеспособности компании. Необходимо убедиться, что выбранный поставщик услуг получил лицензию Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), ведь только тогда клиент находится под защитой государства. Информация о лицензированных поставщиках инвестиционных услуг в Латвии доступна на сайте FKTK.
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