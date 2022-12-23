В Земгале за несколько дней мошенники основательно "обчистили" жителей

Во вторник, 20 декабря, жительни Елгавы, у которого украли 1400 евро, обратился в полицейский участок в Южно-земгальский участок. Еще 24 августа потерпевший перевел эту сумму на банковский счет другого мужчины для покупки гранул, но до сих пор гранулы он не получил.

В среду, 21 декабря, в Государственную полицию поступила информация от еще одного жителя Елгавы, который в период с 4 ноября по 19 декабря этого года был замешан в сомнительной инвестиционной компании, в результате чего с его банковского счета было похищено 17 300 евро. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Также в среду, 21 декабря, в полицию поступила жалоба от жителя Бауски о том, что 20 декабря он отозвался на размещенное в социальной сети Facebook объявление о предложении кредита в размере 2000 евро. В результате у мужчины украли деньги - около 260 евро. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

В четверг, 22 декабря, в то же участок поступила информация от жителя Бауского края, у которого были украдены 12 996 евро.