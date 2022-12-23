В начале лета вечером, около 20:00, в Риге на пересечении улиц Августа Деглава и Улброкас столкнулись два автомобиля. Авария довольно необычная, так как одним из участников была машина Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которая в это время выехала на вызов с включенными сиренами и мигалками. Водитель машины NMPD обратился в передачу Bez Tabu с подозрением о возможном влиянии на расследование дела.
Дочь генерала полиции врезалась в машину скорой помощи; водитель подозревает, что на дело повлияли
Передаче доступна видеозапись с оперативной машины, за рулем которой находился Максим. Автомобиль медицинской бригады двигался по улице Улброкас, в это время на светофоре горел красный запрещающий сигнал. Перед пересечением перекрестка Максим снизил скорость до 34 километров в час. Успешно проехав обе проезжие части одной полосы и доехав до середины перекрестка, Максим начал разгон. И тут в бок автомобиля скорой помощи внезапно врезалась Audi A5, которая ехала с улицы Деглава в сторону Дрейлини.
Максим сообщил, что сотрудники полиции изъяли все имеющиеся видеозаписи. На одной из записей со стоянки видно, что водитель Audi не начал тормозить до момента столкновения. Это подтверждает и фигурант аварии в показаниях, данных полиции.
Закон предусматривает, что если приближается автомобиль оперативных служб с зажженным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, другие участники дорожного движения должны уступить ему дорогу. Максим повторяет, что водитель Audi A5 вообще не собирался тормозить, остановившись только после столкновения с автомобилем скорой помощи.
Несмотря на вышеизложенное и на то, что вся бригада медиков пострадала, вскоре виновником аварии стал Максим. По версии полиции, он не убедился в безопасном переезде перекрестка на красный запрещающий сигнал. Не помогают и показания очевидцев, утверждающих, что были отчетливо слышны специальные звуковые сигналы и что Audi A5 до момента столкновения пересекала перекресток с постоянной скоростью.
Максим обжалует решение сотрудников правоохранительных органов, которые оставили его без изменений, а также в силе остался вердикт о том, что Максим причастен к аварии и должен быть привлечен к ответственности.
Однако водитель медицинской бригады считает, что на решение полиции повлияла фигурантка аварии, которая, как выяснилось позже, является дочерью генерала полиции Юриса Шульте. Адвокат Максима Элита Косака усматривает не только неспособность полиции правильно зафиксировать все доказательства и показания, но и возможность влияния на ход следствия другой стороны.
Стоит отметить, что Юрис Шульте ушел в отставку в конце ноября и покинул кресло начальника Рижского регионального управления Государственной полиции. На момент аварии дочери Шульте был высокопоставленным чиновником. Кроме того, расследование столкновения вело непосредственно Рижское региональное управление. Адвокат Элита Косака считает это конфликтом интересов. Шульте в данный момент не общается с журналистами, ведь его имя уже ассоциируется с трагической охотой под Ропажи, на которой один из охотников погиб после огнестрельного ранения. Это произошло всего за несколько дней до того, как Шульте завершил свою карьеру начальника полиции.
Государственная полиция не хочет комментировать обстоятельства аварии. Правоохранители также отрицают возможное влияние на следствие.
Сама же дочь Шульте охотно рассказала передаче об аварии: "Вероятно, я не заметила машину, потому что на левой боковой полосе стояли еще две машины, чтобы повернуть налево. Насчет звука - ну я правда не слышала, громко музыку не слушала. Затормозить не успела - день был дождливый, вечер, тормозной путь увеличился. Поэтому я также считаю, что водитель NMPD должен был проехать через перекресток немного медленнее, видимо, он только убедился, что машины не едут со стороны круга Дрейлини в центр, поэтому еще и пересек полосу из центра в сторону круга, когда я там ехала. Я также понесла материальный ущерб в результате аварии".
Водитель Audi считает, что Максим пытается оказать давление на суд, связавшись с передачей.
Между тем Максим удивлен и позицией работодателя - NMPD. Служба не заступилась за работника в критический момент.
Служба неотложной медицинской помощи требует от водителя оплаты расходов, связанных со страховым возмещением, в размере 500 евро.
В NMPD сообщили, что ранее Максим уже попадал в аварии, а также возмещал ущерб в размере 250 евро.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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