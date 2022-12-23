Передача 4. studija на LTV сообщает, что гражданин Великобритании пакистанец Мухаммед Ислам уже три с половиной года живет в Риге с семьей и управляет заведением общепита, но сейчас семье грозит депортация из страны, потому что необходимые документы не были оформлены вовремя.
Пакистанской семье, несколько лет проживающей в Латвии, грозит принудительная депортация
Переводчик из Пакистана Камбер Али Аван выступил в передаче Латвийского телевидения.
Мухаммед работал в Великобритании более десяти лет, получил гражданство, как глава семьи зарабатывал на жизнь своей жене и трем сыновьям, которые остались в Пакистане в надежде, что он, наконец, заработает достаточно, чтобы вся семья жила вместе, но Великобритания оказалась дорогой для иммигрантов, поэтому было решено в пользу Латвии.
Мухаммед получил вид на жительство в Латвии еще до брексита как гражданин Евросоюза, в 2018 году основал собственную компанию и пригласил к себе членов семьи.
Проблемы с видом на жительство начались, когда Мухаммед поехал в Пакистан, чтобы забрать свою семью и привезти их в Латвию.
Так как нет возможности поехать в Пакистан и вернуться из него в течение пары дней со всей семьей, глава семьи не смог прийти в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в указанное время.
На данный момент семье грозит принудительная депортация, оформлением документов занимаются несколько адвокатов.
Передаче удалось связаться с одним из них, хотя он и пожелал остаться анонимным, но выразил недоумение по поводу того, что общение с PMLP с самого начала было очень сложным.
То, что оформить документы в тот момент не удалось из-за отсутствия главы семьи, никто не принимал во внимание.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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