Пакистанской семье, несколько лет проживающей в Латвии, грозит принудительная депортация

Переводчик из Пакистана Камбер Али Аван выступил в передаче Латвийского телевидения.

Мухаммед работал в Великобритании более десяти лет, получил гражданство, как глава семьи зарабатывал на жизнь своей жене и трем сыновьям, которые остались в Пакистане в надежде, что он, наконец, заработает достаточно, чтобы вся семья жила вместе, но Великобритания оказалась дорогой для иммигрантов, поэтому было решено в пользу Латвии.

Мухаммед получил вид на жительство в Латвии еще до брексита как гражданин Евросоюза, в 2018 году основал собственную компанию и пригласил к себе членов семьи.

Проблемы с видом на жительство начались, когда Мухаммед поехал в Пакистан, чтобы забрать свою семью и привезти их в Латвию.

Так как нет возможности поехать в Пакистан и вернуться из него в течение пары дней со всей семьей, глава семьи не смог прийти в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в указанное время.

На данный момент семье грозит принудительная депортация, оформлением документов занимаются несколько адвокатов.

Передаче удалось связаться с одним из них, хотя он и пожелал остаться анонимным, но выразил недоумение по поводу того, что общение с PMLP с самого начала было очень сложным.

То, что оформить документы в тот момент не удалось из-за отсутствия главы семьи, никто не принимал во внимание.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке