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В праздники людей с признаками респираторных заболеваний призывают оставаться дома

rus.tvnet.lv/LETA
В праздники людей с признаками респираторных заболеваний призывают оставаться дома
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Рождественский базарчик на Домской площади
Рождественский базарчик на Домской площади Фото: Zane Bitere/LETA

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде призывает жителей с признаками респираторных инфекций оставаться дома во время праздников.

Она сообщила, что весь декабрь к семейным врачам обращаются пациенты с различными респираторными заболеваниями, в том числе с гриппом и Covid-19.

"Люди не ходят в лабораторию сдавать анализы на Covid-19 из-за ограниченных условий по направлению и тестированию пациентов с признаками Covid-19 в лабораториях. Пациенты делают домашние анализы, которые нигде не регистрируются, но мы записываем сведения в амбулаторные карты, если результат домашнего теста положительный.

По закону эти люди по-прежнему обязаны соблюдать изоляцию", - рассказала Вейде.

Она подчеркнула, что, вне зависимости от формы респираторного заболевания, больной человек не должен находиться в обществе, в том числе в праздничные дни.

Это угрожает не только здоровью окружающих, но и его собственному, так как он может заразиться и другими вирусами.

При любых признаках болезни Вейде рекомендует оставаться дома, не отправляться на улицу и в гости.

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