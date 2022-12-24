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В Риге и прилегающих самоуправлениях на Новый год не будет салюта

rus.tvnet.lv/LETA
В Риге и прилегающих самоуправлениях на Новый год не будет салюта
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Праздничный салют в Риге.
Праздничный салют в Риге. Фото: Ieva Leiniša/LETA

В Риге и примыкающих к столице самоуправлениях встреча Нового года обойдется без праздничного фейерверка, выяснило агентство LETA.

Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, данное решение объясняется международной геополитической обстановкой и шумом, который может ассоциироваться с войной. Муниципалитет также хочет уменьшить загрязнение окружающей среды и не травмировать домашних животных.

Рижская дума напоминает, что использовать пиротехнические изделия на административной территории столицы с 23:00 до 7:00 запрещено, если это не согласовано с исполнительным директором города Риги, за исключением государственных праздников.

Однако Рижское самоуправление настоятельно призывает не брать с собой на праздничные мероприятия пиротехнику и не запускать фейерверки.

Самоуправление столицы также сообщает, что в центральных местах новогодних мероприятий - на площади у Дома конгрессов и между Ратушной площадью и площадью Стрелков - помимо культурной программы, в новогоднюю полночь запланировано небольшое световое шоу - как символ конца 2022 года и встречи 2023 года.

Не будет фейерверков и в Саласпилсском крае. В этом муниципалитете салют не устраивается уже несколько лет - как в связи с мерами по ограничению "Covid-19", так и по причине развязанной Россией на Украине войны и прибытия беженцев в Латвию. В муниципалитете указали, что бюджетные средства можно использовать более эффективно.

Похожая ситуация и в других примыкающих к Риге самоуправлениях - Кекавском, Марупском, Адажском и Ропажском, где в предыдущие годы также обошлись без фейерверков.

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