В Риге и прилегающих самоуправлениях на Новый год не будет салюта

Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, данное решение объясняется международной геополитической обстановкой и шумом, который может ассоциироваться с войной. Муниципалитет также хочет уменьшить загрязнение окружающей среды и не травмировать домашних животных.

Рижская дума напоминает, что использовать пиротехнические изделия на административной территории столицы с 23:00 до 7:00 запрещено, если это не согласовано с исполнительным директором города Риги, за исключением государственных праздников.

Однако Рижское самоуправление настоятельно призывает не брать с собой на праздничные мероприятия пиротехнику и не запускать фейерверки.

Самоуправление столицы также сообщает, что в центральных местах новогодних мероприятий - на площади у Дома конгрессов и между Ратушной площадью и площадью Стрелков - помимо культурной программы, в новогоднюю полночь запланировано небольшое световое шоу - как символ конца 2022 года и встречи 2023 года.

Не будет фейерверков и в Саласпилсском крае. В этом муниципалитете салют не устраивается уже несколько лет - как в связи с мерами по ограничению "Covid-19", так и по причине развязанной Россией на Украине войны и прибытия беженцев в Латвию. В муниципалитете указали, что бюджетные средства можно использовать более эффективно.

Похожая ситуация и в других примыкающих к Риге самоуправлениях - Кекавском, Марупском, Адажском и Ропажском, где в предыдущие годы также обошлись без фейерверков.