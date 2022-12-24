Российские власти начали сносить разрушенный бомбардировками театр в оккупированном Мариуполе, сообщает британское СМИ BBC.
Видео ⟩ Российская армия снесла театр в Мариуполе
На теперь оккупированной российской армией территории старались спрятать сотни гражданских жителей, когда в марте этого года Мариуполь обстреливали бомбами российские военные самолеты.
Опубликовано видео, на котором показано, как бульдозеры сносят заднюю часть здания.
Demolishing the Mariupol drama theatre doesn't erase the war crime, see you in the Hague 🖕🏼 pic.twitter.com/hwky6lDRWu— Seveer of the 95th rifles 🇺🇦🇬🇧 (@Seveerity) December 22, 2022
Должностные лица Украины сказали, что россияне планируют оставить фасад театра нетронутым, но хотят уничтожить остальную структуру, чтобы построить новый театр "на костях жителей населения Мариуполя".
Перед тем, как Россия в феврале вторгалась в Украину и окружила Мариуполь, театр был центральным объектом города.
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