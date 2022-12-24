В Париже второй день продолжаются беспорядки после убийства курдов

Еще три человека были ранены. В них стрелял 69-летний житель Парижа, он был задержан вскоре после нападения. При задержании он не оказал сопротивления полицейским, и они смогли забрать у него оружие.

Участники беспорядков опрокидывают стоящие не улицы машины Фото: Getty Images

Предположительно, основным мотивом нападения могла быть расовая ненависть, уточняют в полиции французской столицы. Нападавший недавно вышел из тюрьмы, где он отбывал срок после нападения в прошлом году на центр для беженцев. Сам задержанный назвал себя "расистом, который ненавидит иностранцев".

Погибшая при нападении женщина была одной из активных участниц курдского движения за права женщин, еще один из убитых был художником, получившим политическое убежище во Франции.

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