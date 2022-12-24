Когда же в Латвию? Весь мир следит за полетом Санта-Клауса

За путешествием можно наблюдать на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования NORAD.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 г., когда в штате Колорадо (США) была размещена реклама, на которой находился номер Санта-Клауса и призыв детям позвонить ему.

Однако телефонный номер был указан с ошибкой, и вместо Санты дети звонили оператору горячей линии Континентального командования ПВО (предшественник NORAD).

С тех пор в канун Рождества база ВВС США в Колорадо становится центром слежения за путешествием Санта-Клауса.

Для отслеживания передвижений новогоднего волшебника NORAD использует спутники, радары, самолеты и "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube.

Ориентиром для радаров служит мерцающий подобно маяку красный нос вожака упряжки – оленя Рудольфа.

Еще за Санта-Клаусом следит портал flightradar24.com. Интересно, что данные двух сайтов не соответствуют друг другу. Однако, на flightradar24 можно увидеть, что Санта-Клаус пересек территорию Латвии.

Маршрут полет Санта-Клауса по версии портала FlightRada24. Фото: Flightradar24