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Когда же в Латвию? Весь мир следит за полетом Санта-Клауса

rus.tvnet.lv
Когда же в Латвию? Весь мир следит за полетом Санта-Клауса
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Санта-Клаус. Иллюстративное фото.
Санта-Клаус. Иллюстративное фото. Фото: Gints Bāliņš/TVNET

Санта-Клаус путешествует по миру, даря подарки. За его полетом следят военные США и Канады. Об этом сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

За путешествием можно наблюдать на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования NORAD.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 г., когда в штате Колорадо (США) была размещена реклама, на которой находился номер Санта-Клауса и призыв детям позвонить ему.

Однако телефонный номер был указан с ошибкой, и вместо Санты дети звонили оператору горячей линии Континентального командования ПВО (предшественник NORAD).

С тех пор в канун Рождества база ВВС США в Колорадо становится центром слежения за путешествием Санта-Клауса.

Для отслеживания передвижений новогоднего волшебника NORAD использует спутники, радары, самолеты и "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube.

Ориентиром для радаров служит мерцающий подобно маяку красный нос вожака упряжки – оленя Рудольфа.

Еще за Санта-Клаусом следит портал flightradar24.com. Интересно, что данные двух сайтов не соответствуют друг другу. Однако, на flightradar24 можно увидеть, что Санта-Клаус пересек территорию Латвии.

Маршрут полет Санта-Клауса по версии портала FlightRada24.
Маршрут полет Санта-Клауса по версии портала FlightRada24. Фото: Flightradar24

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