Санта-Клаус путешествует по миру, даря подарки. За его полетом следят военные США и Канады. Об этом сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Когда же в Латвию? Весь мир следит за полетом Санта-Клауса
За путешествием можно наблюдать на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования NORAD.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 г., когда в штате Колорадо (США) была размещена реклама, на которой находился номер Санта-Клауса и призыв детям позвонить ему.
Однако телефонный номер был указан с ошибкой, и вместо Санты дети звонили оператору горячей линии Континентального командования ПВО (предшественник NORAD).
С тех пор в канун Рождества база ВВС США в Колорадо становится центром слежения за путешествием Санта-Клауса.
Для отслеживания передвижений новогоднего волшебника NORAD использует спутники, радары, самолеты и "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube.
Ориентиром для радаров служит мерцающий подобно маяку красный нос вожака упряжки – оленя Рудольфа.
Еще за Санта-Клаусом следит портал flightradar24.com. Интересно, что данные двух сайтов не соответствуют друг другу. Однако, на flightradar24 можно увидеть, что Санта-Клаус пересек территорию Латвии.
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