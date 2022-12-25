Из-за обледенения дорог осложнено движение в Курземе, Земгале и Видземе

Скользкие участки автомобильных дорог покрываются противоскользящими материалами.

Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог участвуют 39 единицы техники зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.

Затруднены условия движения на главных автомобильных дорогах страны: на Таллиннском шоссе (А1), от перекрестка Туяс до Айнажи; на Видземском шоссе (А2), от Виреши до поворота на Алуксне; на протяжении всего Даугавпилсского шоссе (А6); на Бауском шоссе (А7), от Риги до Иецавы; на Елгавском шоссе (А8), от Олайне до Мейтене; на Лиепайском шоссе (А9), от Каги до перекрестка Апшпупе, а также от Блидене до Аннениеки, и от Калвене до Лиепаи; на Вентспилсском шоссе (А10) от Стразде до Вентспилса; и на всей длине автодороги Лиепая - граница с Литвой (Руцава) (А11).

На региональных автомобильных дорогах затруднено движение в окрестностях Добеле, Елгавы, Лиепаи, Лимбажи, Тукумса и Вентспилса.

Водители должны быть особо осторожными, выбирая соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая осторожную дистанцию. На дорогах может образоваться так называемый черный лед, который невидим, и водитель чувствует это только в начале маневров с машиной - когда тормозит, маневрирует рулем и педалями.

О обремененных условиях езды или других связанных с движением и состоянием дорог наблюдениях компания предлагает информировать, позвонив по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также на страницах предприятия в социальных сетях Twitter и Facebook.