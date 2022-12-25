Навальный теряет по 3,5 кг за каждые 10 суток в ШИЗО

"И вот я думаю теперь: может, меня хотят съесть? Ну а что, африканский диктатор Бокасса, как известно, ел представителей оппозиции, чтобы заполучить их силу. Наш Путин по уровню безумия примерно там же, а у власти сидит как любой сумасшедший диктатор - 24 года. Так что вполне может перенимать передовые практики коллег-диктаторов", - написал политик.

Навальный провел в ШИЗО почти 100 дней

14 декабря стало известно, что Навального в девятый раз за полгода отправили в ШИЗО. Таким образом, он провел в изоляторе уже половину своего срока в колонии - 96 дней. В последний раз его посадили в ШИЗО на 12 суток за то, что он в разговоре с сокамерником употребил нецензурное слово ***** (блин).

Правозащитники и заключенные называют штрафной изолятор "тюрьмой в тюрьме". "Бетонная конура 2,5х3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. Вода на полу. Вентиляции нет. Железная койка пристегивается к стене, типа как в поезде. В 5 утра у тебя забирают матрас и подушку и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры", - описывал условия в ШИЗО сам Навальный.