Река Тервете вышла из берегов. Объявлено желтое предупреждение

В связи с разливом реки Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение для Добельского и Елгавского краев.

Тервете является притоком реки Свете, которая впадает в Лиелупе.

Уровень воды в Тервете возле Брамберге в понедельник в 6 часов утра был на 2,89 метра выше нулевой отметки на наблюдательной станции. Во время большого весеннего паводка в 2010 году он достигал 3,35 метра.

Уровень воды в большинстве рек Латвии в понедельник снижается, но в ближайшие дни, по мере потепления, вновь начнет повышаться. Таяние снега и паводок в начале января прогнозируются также в Видземе и Латгале.