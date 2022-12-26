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Река Тервете вышла из берегов. Объявлено желтое предупреждение

rus.tvnet.lv/LETA
Река Тервете вышла из берегов. Объявлено желтое предупреждение
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

Уровень воды в реке Тервете возле Брамберге за последнюю неделю повысился почти на 2 метра и продолжает подниматься, затапливая поймы и другие низменные территории.

В связи с разливом реки Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение для Добельского и Елгавского краев.

Тервете является притоком реки Свете, которая впадает в Лиелупе.

Уровень воды в Тервете возле Брамберге в понедельник в 6 часов утра был на 2,89 метра выше нулевой отметки на наблюдательной станции. Во время большого весеннего паводка в 2010 году он достигал 3,35 метра.

Уровень воды в большинстве рек Латвии в понедельник снижается, но в ближайшие дни, по мере потепления, вновь начнет повышаться. Таяние снега и паводок в начале января прогнозируются также в Видземе и Латгале.

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