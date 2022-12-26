Пн, 26.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Минобороны подпишет договор о поставке ракетных систем береговой обороны NSM

rus.tvnet.lv/LETA
Минобороны подпишет договор о поставке ракетных систем береговой обороны NSM
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Артиллерийские комплексы HIMARS
Артиллерийские комплексы HIMARS Фото: Paula Čurkste/LETA

Министерство обороны в следующем году планирует подписать договор о приобретении ракетных систем береговой обороны, сообщил агентству LETA пресс-секретарь министерства Каспар Галкин.

С учетом планов повышения обороноспособности вооруженных сил Минобороны в сентябре начало переговоры с США о приобретении противокорабельных ракетных комплексов Naval Strike Missile (NSM) производства компании Kongsberg Defence & Aerospace.

Также министерство продолжает процесс закупки шести артиллерийских комплексов HIMARS, но пока неизвестно, когда будет заключен договор. Бывший министр обороны Артис Пабрикс осенью сообщил агентству LETA, что системы планируется приобрести в течение ближайших трех лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх