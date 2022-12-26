Минобороны подпишет договор о поставке ракетных систем береговой обороны NSM

С учетом планов повышения обороноспособности вооруженных сил Минобороны в сентябре начало переговоры с США о приобретении противокорабельных ракетных комплексов Naval Strike Missile (NSM) производства компании Kongsberg Defence & Aerospace.

Также министерство продолжает процесс закупки шести артиллерийских комплексов HIMARS, но пока неизвестно, когда будет заключен договор. Бывший министр обороны Артис Пабрикс осенью сообщил агентству LETA, что системы планируется приобрести в течение ближайших трех лет.