Министерство обороны в следующем году планирует подписать договор о приобретении ракетных систем береговой обороны, сообщил агентству LETA пресс-секретарь министерства Каспар Галкин.
Минобороны подпишет договор о поставке ракетных систем береговой обороны NSM
Минобороны подпишет договор о поставке ракетных систем береговой обороны NSM
С учетом планов повышения обороноспособности вооруженных сил Минобороны в сентябре начало переговоры с США о приобретении противокорабельных ракетных комплексов Naval Strike Missile (NSM) производства компании Kongsberg Defence & Aerospace.
Также министерство продолжает процесс закупки шести артиллерийских комплексов HIMARS, но пока неизвестно, когда будет заключен договор. Бывший министр обороны Артис Пабрикс осенью сообщил агентству LETA, что системы планируется приобрести в течение ближайших трех лет.
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