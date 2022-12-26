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Все больше латвийцев считают, что худший этап пандемии Covid-19 уже позади

rus.tvnet.lv/LETA
Все больше латвийцев считают, что худший этап пандемии Covid-19 уже позади
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Люди в городе.
Люди в городе. Фото: Zane Bitere/LETA

Все больше жителей Латвии считают, что худший этап пандемии Covid-19 уже позади. Такой ответ в ходе проведенного сетью аптек Benu aptieka опроса "Термометр стресса" дали 79% опрошенных.

По сравнению с годом назад ситуация кардинально изменилась: в декабре прошлого года только 10% участников опроса считали, что худшее уже позади, а в июле этого года такого мнения придерживались 58%.

В ходе опроса, который проводился в конце ноября, 6% респондентов все еще были настроены пессимистично, считая, что худший этап пандемии еще не прошел, а еще 15% не имели конкретного мнения. Год назад 77% респондентов считали, что худшее еще впереди, а 13% не могли дать конкретный ответ. В июле этого года 21% респондентов считал, что худший этап пандемии еще не прошел, а еще 21% участников опроса не имели определенного мнения.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований Gemius, в нем участвовали 1468 респондентов.

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