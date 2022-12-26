В минувшие сутки в стране зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали три человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Еще у трех пьяных водителей полиция конфискует автомобили
Еще у трех пьяных водителей полиция конфискует автомобили
В воскресенье оформлено 299 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 87 за превышение скорости, два - за агрессивное вождение.
За вождение в состоянии опьянения вчера начато 11 уголовных процессов, за вождение в состоянии наркотического опьянения - один процесс.
У трех водителей автомобили будут конфискованы, а с девяти будет взыскана их стоимость.
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