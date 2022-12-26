Еще у трех пьяных водителей полиция конфискует автомобили

В воскресенье оформлено 299 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 87 за превышение скорости, два - за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии опьянения вчера начато 11 уголовных процессов, за вождение в состоянии наркотического опьянения - один процесс.

У трех водителей автомобили будут конфискованы, а с девяти будет взыскана их стоимость.