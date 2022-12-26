Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (MSF) призвала власти Литвы и Латвии принять мигрантов на границе с Беларусью, предупредив, что на сильном морозе эти люди получают серьезные травмы.
Им грозит ампутация: "Врачи без границ" призвали Латвию и Литву принять беженцев на границе с РБ
Такой призыв организация сделала 15 декабря, заявив, что мигранты, которых не приняли на границе, вынуждены несколько недель томиться в лесах. Нескольким госпитализированным мигрантам пришлось пройти ампутацию конечностей, заявили в организации, подчеркнув, что такие ситуации можно и нужно предотвращать.
Мигранты из Беларуси
В 2021 году белорусский режим Александра Лукашенко намеренно пытался организовать массовый поток нелегальных мигрантов в Европейский Союз (ЕС) с целью дестабилизации ситуации в приграничных странах, особенно в Польше и Литве, а также в некоторой степени в Латвии, чтобы отомстить за поддержку белорусской оппозиции.
В прошлом году границу Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией пытались пересечь тысячи людей из Ирака, Демократической Республики Конго, Сирии, Камеруна, Афганистана и других стран. Правительства всех трех стран ограничили доступ к границам и объявили чрезвычайное положение.
Госпогранслужба Литвы в воскресенье, 25 декабря, сообщила, что литовские пограничники в течение дня заставили вернуться в Беларусь 13 мигрантов.
22 декабря их коллеги в Латвии сообщили, что за два дня было предотвращено 62 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
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