Им грозит ампутация: "Врачи без границ" призвали Латвию и Литву принять беженцев на границе с РБ

Такой призыв организация сделала 15 декабря, заявив, что мигранты, которых не приняли на границе, вынуждены несколько недель томиться в лесах. Нескольким госпитализированным мигрантам пришлось пройти ампутацию конечностей, заявили в организации, подчеркнув, что такие ситуации можно и нужно предотвращать.

Мигранты из Беларуси

В 2021 году белорусский режим Александра Лукашенко намеренно пытался организовать массовый поток нелегальных мигрантов в Европейский Союз (ЕС) с целью дестабилизации ситуации в приграничных странах, особенно в Польше и Литве, а также в некоторой степени в Латвии, чтобы отомстить за поддержку белорусской оппозиции.

В прошлом году границу Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией пытались пересечь тысячи людей из Ирака, Демократической Республики Конго, Сирии, Камеруна, Афганистана и других стран. Правительства всех трех стран ограничили доступ к границам и объявили чрезвычайное положение.

Госпогранслужба Литвы в воскресенье, 25 декабря, сообщила, что литовские пограничники в течение дня заставили вернуться в Беларусь 13 мигрантов.

22 декабря их коллеги в Латвии сообщили, что за два дня было предотвращено 62 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.