Этой зимой в Латвии широко распространяются как грипп, так и другие вирусы. Приемная Детской больницы переполнена, а Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) работает в кризисном режиме, получая две тысячи вызовов в день, сообщает Dienas ziņas.
Видео ⟩ Детская больница переполнена, "скорая" работает в кризисном режиме - в Латвию пришли вирусы
Сотни заболевших звонят в службу скорой помощи, практически парализуя ее работу.
Глава NMPD Лиене Ципуле призналась: "Это превысило даже то, что мы ожидали: 2000 звонков по номеру 113, из них 300-400 связаны не с серьезной ситуацией, а с температурой - просят совета или консультации. Но из-за перегрузки нашей линии те пациенты, под угрозой оказываются те, кому действительно нужен врач". Также Ципуле рассказала, что в случае болезни дыхательных путей и гриппа семейный врач открывает лист неработоспособности и выписывает лекарства по телефону.
В приемном покое Детской больницы в эти дни тоже тревожно: у каждого второго-третьего диагностирован грипп.
Информация о дежурных врачах, которые принимают в праздничные выходные, размещена на сайте Национальной службы здравоохранения. Детская больница рекомендует пользоваться порталом veselapasaule.lv, где описано, как помочь ребенку дома.
Видео: Сюжет передачи Dienas ziņas (на латышском языке)
Latvijā daudziem šie Ziemassvētki paliks atmiņā ar atceltām ģimenes vakariņām un augstu temperatūru, sāpīgu klepu un pilnīgu nespēku. Latvijā plaši izplatās gripa un citi vīrusi. https://t.co/ZaYw4Gqn6h pic.twitter.com/lwin3sUPLc— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) December 26, 2022
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