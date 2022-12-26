Видео ⟩ Детская больница переполнена, "скорая" работает в кризисном режиме - в Латвию пришли вирусы

Глава NMPD Лиене Ципуле призналась: "Это превысило даже то, что мы ожидали: 2000 звонков по номеру 113, из них 300-400 связаны не с серьезной ситуацией, а с температурой - просят совета или консультации. Но из-за перегрузки нашей линии те пациенты, под угрозой оказываются те, кому действительно нужен врач". Также Ципуле рассказала, что в случае болезни дыхательных путей и гриппа семейный врач открывает лист неработоспособности и выписывает лекарства по телефону.