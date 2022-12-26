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Видео ⟩ Детская больница переполнена, "скорая" работает в кризисном режиме - в Латвию пришли вирусы

rus.tvnet.lv
Детская больница переполнена, "скорая" работает в кризисном режиме - в Латвию пришли вирусы
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Фото: Pixabay

Этой зимой в Латвии широко распространяются как грипп, так и другие вирусы. Приемная Детской больницы переполнена, а Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) работает в кризисном режиме, получая две тысячи вызовов в день, сообщает Dienas ziņas.

Сотни заболевших звонят в службу скорой помощи, практически парализуя ее работу.

Глава NMPD Лиене Ципуле призналась: "Это превысило даже то, что мы ожидали: 2000 звонков по номеру 113, из них 300-400 связаны не с серьезной ситуацией, а с температурой - просят совета или консультации. Но из-за перегрузки нашей линии те пациенты, под угрозой оказываются те, кому действительно нужен врач". Также Ципуле рассказала, что в случае болезни дыхательных путей и гриппа семейный врач открывает лист неработоспособности и выписывает лекарства по телефону.

В приемном покое Детской больницы в эти дни тоже тревожно: у каждого второго-третьего диагностирован грипп.

Информация о дежурных врачах, которые принимают в праздничные выходные, размещена на сайте Национальной службы здравоохранения. Детская больница рекомендует пользоваться порталом veselapasaule.lv, где описано, как помочь ребенку дома.

Видео: Сюжет передачи Dienas ziņas (на латышском языке)

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