Швеция призналась в перевозке военной техники на пароме "Эстония"

Штах сообщил, что была перевезена техника с документацией, но ни оружия, ни боеприпасов не было. В SHK признали, что технику перевозили гражданскими автомобилями. Штах сказал ТТ, что не может говорить о целях перевозки, а также о том, почему Силы обороны Швеции так долго ждали, чтобы сообщить об этом общественности. Кроме того, представитель сил обороны признал, что таможня в то время лишь ограниченно рассматривала ввоз техники. Он подчеркнул, что для сил обороны очень важно внести свой вклад в работу исследовательской группы.