Китай проводит "ударные учения" вокруг Тайваня. Пекин называет их ответом на провокацию

В ответ на этот визит Китай провел крупные морские учения вокруг Тайваня, а также заблокировал некоторые торговые операции с островом.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву тогда осудил действия Китая как крайне провокационные. Пекин никогда не обещал не применять силу для того, чтобы поставить Тайвань под свой контроль.

Китайские самолеты регулярно залетают в зону действия ПВО Тайваня Фото: Getty Images

В вопросе о статусе Тайваня Вашингтону приходится соблюдать непростой баланс.

С одной стороны, США официально поддерживают политику "одного Китая" - это краеугольный камень их отношений с Пекином. США признают существование лишь одного китайского правительства и поддерживают официальные связи с Пекином, а не с Тайбэем.

При этом Вашингтон поддерживает тесные отношения с Тайванем и продает ему оружие в соответствии с принятым в 1979 году "Законом об отношениях с Тайванем", согласно которому США обязуются предоставить острову средства для самообороны.

В мае этого года президент США Джо Байден заявил, что Китай играет с огнем, угрожая Тайваню, и пообещал, что американские вооруженные силы вмешаются, если остров подвергнется нападению. Правда, позже представитель Белого дома заявил, что слова Байдена не означают изменения официальной американской позиции в отношении Китая и Тайваня.