По всей Латвии сложные условия движения по дорогам

Движение по региональным автомагистралям также затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи.

Движение в западной части Латвии в основном затруднено из-за обледенения, а в восточной части - из-за снега и ледяного дождя.

Из-за гололеда объявлено желтое предупреждение.

В целях улучшения условий движения сегодня утром к работам по содержанию дорог привлечено 137 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

❄️Šorīt visā valsts teritorijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu, strādā 137 ziemas tehnikas vienības https://t.co/M739KHf2QY pic.twitter.com/e0pWG2ACYZ — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 27, 2022