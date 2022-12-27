Во вторник утром, 27 декабря, наблюдаются сложные дорожные условия на всех основных автомагистралях страны, за исключением окрестностей Лиепаи и Елгавы. Об этом сообщает Latvijas Valsts ceļi.
По всей Латвии сложные условия движения по дорогам
По всей Латвии сложные условия движения по дорогам
Движение по региональным автомагистралям также затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи.
Движение в западной части Латвии в основном затруднено из-за обледенения, а в восточной части - из-за снега и ледяного дождя.
Из-за гололеда объявлено желтое предупреждение.
В целях улучшения условий движения сегодня утром к работам по содержанию дорог привлечено 137 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
❄️Šorīt visā valsts teritorijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu, strādā 137 ziemas tehnikas vienības https://t.co/M739KHf2QY pic.twitter.com/e0pWG2ACYZ— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 27, 2022
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова