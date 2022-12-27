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По всей Латвии сложные условия движения по дорогам

rus.tvnet.lv
По всей Латвии сложные условия движения по дорогам
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Опасная дорога
Опасная дорога Фото: Latvijas Valsts ceļi

Во вторник утром, 27 декабря, наблюдаются сложные дорожные условия на всех основных автомагистралях страны,  за исключением окрестностей Лиепаи и Елгавы. Об этом сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Движение по региональным автомагистралям также затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи.

Движение в западной части Латвии в основном затруднено из-за обледенения, а в восточной части - из-за снега и ледяного дождя.

Из-за гололеда объявлено желтое предупреждение.

В целях улучшения условий движения сегодня утром к работам по содержанию дорог привлечено 137 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

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