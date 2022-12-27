В результате пожара под Смилтене погиб человек, в Риге горел склад

В 14:31 спасатели выехали в Смилтенский край, где на территории предприятия горел пол одноэтажного дома и предметы домашнего обихода на площади 20 квадратных метров. Пожарные обыскали здание и нашли погибшего.

В понедельник, 26 декабря, около 18:00 VUGD получила информацию о том, что на улице Рамулю в Риге образовалось сильное задымление.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горят склад и гараж, пламя стремительно распространяется по конструкциям кровли. После двух часов работы 35 спасателям удалось ограничить распространение этого опасного пожара. Общая площадь горения составила 1200 квадратных метров. К тушению пожара привлекли восемь автоцистерн и две автолестницы.

За минувшие выходные в VUGD поступило 178 вызовов - 56 на пожары, 89 на аварийно-спасательные работы, а 33 вызова оказались ложными.