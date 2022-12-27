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Военные Южной Кореи извинились за то, что не смогли сбить северокорейские дроны

rus.tvnet.lv
Военные Южной Кореи извинились за то, что не смогли сбить северокорейские дроны
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Военные в Корее
Военные в Корее Фото: Reuters/ScanPix

Во вторник, 27 декабря, военные Южной Кореи принесли извинения за то, что не сбили пять северокорейских беспилотников, которые в понедельник, 26 декабря, вошли в воздушное пространство Южной Кореи.

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы, задействовала истребители и ударные вертолеты, чтобы сбить беспилотники. Но один из них приземлился недалеко от столицы Сеула.

"Вчера пять вражеских беспилотников вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, были обнаружены и отслежены нашими военными, но мы приносим извинения за то, что не смогли их сбить", - говорится в заявлении военных Южной Кореи.

Предполагается, что беспилотники вернулись в Северную Корею, несмотря на все попытки их сбить.

Военные Южной Кореи способны противостоять "боевым беспилотникам, представляющим реальную угрозу", но способность военных обнаруживать и сбивать небольшие беспилотники-шпионы имеет определенные ограничения, пояснили в армии.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель признал во вторник, 27 декабря, на заседании правительства, что в боеготовности армии есть недостатки.

Он отдал приказ ускорить создание подразделения беспилотников, которое должно вести наблюдения за ключевыми военными объектами Северной Кореи.

Это первый подобный инцидент за последние годы, и он произошел в то время, когда Пхеньян уже обострил напряженность на полуострове, проводя беспрецедентно масштабные испытания оружия.

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