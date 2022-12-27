В Латвии официально признано 30 однополых семей

Как сообщалось, большинство депутатов 8 декабря отклонили коллективное заявление 23 257 граждан Латвии "О правовой защите всех семей", в которой было предложено законно признать проживающие вне брака пары и обеспечить их социальную защиту.

Это признание и защита распространялись бы также на однополые пары.

Большинство Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям ранее также отклонило инициативу.

На заседании комиссии руководитель Dzīvesbiedri Каспар Залитис отметил, что на необходимость обеспечения правовой защиты незарегистрированных пар в своих решениях указал также Конституционный суд.