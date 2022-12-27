Сегодня, 27 декабря, движение Dzīvesbiedri сообщило, что в Латвии официально признано 30 однополых семей.
В Латвии официально признано 30 однополых семей
В Латвии официально признано 30 однополых семей
Как сообщалось, большинство депутатов 8 декабря отклонили коллективное заявление 23 257 граждан Латвии "О правовой защите всех семей", в которой было предложено законно признать проживающие вне брака пары и обеспечить их социальную защиту.
Это признание и защита распространялись бы также на однополые пары.
Большинство Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям ранее также отклонило инициативу.
На заседании комиссии руководитель Dzīvesbiedri Каспар Залитис отметил, что на необходимость обеспечения правовой защиты незарегистрированных пар в своих решениях указал также Конституционный суд.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!